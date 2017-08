Ya Puedes Descargar Música Y Videos Para Dispositivos Android

Llévate contigo la música y los videos que quieras para poder verlos sin conexión allá donde quieras.

Desde hace algunos años, los teléfonos móviles dejaron de ser meramente teléfonos con los que hacer y recibir llamadas y mensajes de texto para convertirse en pequeños mini ordenadores capaces de realizar la gran mayoría de tareas que hace un pc corriente, y que además, hay que sumar que son portables y nos caben en los bolsillos.

Con la llegada de los Smartphone, la cantidad de facilidades que tenemos al alcance de nuestra mano es asombrosa. Desde cualquier lugar del mundo, podemos consultar cualquier cosa en internet, revisar nuestras redes sociales, escuchar música y ver videos e incluso gestionar nuestros movimientos bancarios y realizar pagos.

Todo esto es fascinante, pero claro, también existen limitaciones. La gran mayoría de esas acciones no las podemos hacer sin conexión a internet, por lo que debemos disponer de una red wifi o estar sujetos a una tarifa de datos móviles, y claro, no siempre se da el caso.

Se puede dar lugar a que tengamos que realizar un viaje de muchas horas de duración, y si vamos en avión o por lo que sea no disponemos de datos suficientes, el viaje se puede hacer muy largo y aburrido. Necesitamos entretenimiento que no dependa de una conexión a internet, y por fortuna, ahora hay soluciones al alcance de tu mano.

Existen aplicaciones como Tubematemp3.com que te permitirá descargar videos de YouTube para almacenarlos en tu dispositivo y poder verlos siempre que quieras sin necesidad de conexión a internet. Además, tienes la opción de guardar el video completo o sólo el audio en formato mp3, por lo que si estás buscando una canción en concreto y sólo has encontrado el videoclip, podrás separarlo y quedarte sólo con la música sin ningún tipo de problemas.

Como todos sabemos, YouTube se ha convertido en la plataforma de información por excelencia, desbancando a páginas e incluso a programas específicos de cada tema. Si quieres oír música acudes a YouTube. Si necesitas información o algún tutorial sobre algo en concreto acudes a YouTube. Si quieres entretenimiento sin más acudes a YouTube. Es por esto que esta aplicación nos facilitará muchísimo las cosas ya nos pone a nuestra disposición todo el contenido que queramos y con el aliciente de que podemos descargarlo y disfrutar de él las veces que queramos.

Y es que ya no necesitamos cientos de programas específicos para cada cosa, que nos ocupan espacio en nuestro Smartphone y nos lo saturan haciendo que no vaya todo lo fluido que debería. No necesitamos 5 reproductores de música para según qué formato ni necesitamos otros 5 reproductores de vídeo porque no son compatibles los archivos. Simplemente nos basta con poder bajar videos de Youtube en el formato que queramos y poder reproducir todo desde la misma aplicación. Así de sencillo.

Además, hay muchas opciones a la hora de guardar lo que vas a descargarte. Si necesitas un formato determinado porque vas a usar el video en algún proyecto que requiere algo más de calidad, puedes guardarlo en el formato que más calidad te aporte, de igual manera que si lo que necesitas es que ocupe poco espacio para descargarlo rápidamente también puedes seleccionarlo así.

Otro de los puntos fuertes es que puedes usar la propia aplicación como si fuera YouTube, ver los videos desde ahí, marcarlos para ver más tarde y con tu sección de favoritos, con la increíble ventaja de que si necesitas un video, lo descargas al momento y lo tienes para siempre, y sin necesidad de gastar datos.

Como ves, todo son ventajas. Si tienes un dispositivo Android, estas aplicaciones no pueden faltar en tu lista ya que además de solucionar problemas de espacio en tu dispositivo, también te proporcionarán horas y horas de entretenimiento gratuito.