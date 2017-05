Vuelve la época de las piscinas, ¿qué destaca este verano?

Llegan los días de calor y por supuesto, también las ganas de tomar el sol y disfrutar del agua y del descanso. ¿Qué falta mucho aún para las vacaciones? Nada de eso. Puedes contar ya mismo con una piscina desmontable y a precios super convenientes.

¿Qué es una piscina desmontable? Es la opción perfecta para tu jardín si buscas algo que no ocupe lugar cuando ya no hace buen tiempo pues como su propio nombre indica, las piscinas desmontables se montan y se desmontan tantas veces como necesites. Estas piscinas se adaptan sin problemas a todos los espacios, con la ventaja de poder disfrutar de ella durante los meses de verano y luego, cuando ya no se la necesita, desmontarla con facilidad, pudiendo así reaprovechar el espacio que antes estaba ocupado. Y no importa de cuánto lugar libre se disponga, pues la variedad de modelos que ofrece la empresa permite elegir el que será perfecto para el espacio que tengamos, ya sea en nuestra terraza o en nuestro jardín.

Todos los modelos pueden montarse y desmontarse con suma facilidad, por lo que sólo resta elegir las medidas y formatos. Piscinas Norte ofrece una amplia variedad, partiendo desde las más pequeñas, que son las piscinas desmontables infantiles, con unas medidas de 190 x 190 centímetros, y tan sólo 45 centímetros de altura.

Y además de las medidas, se pueden elegir los acabados, permitiendo que combinen perfectamente con el ambiente: puede ser blancas (como las de acero, redondas y ovaladas, que son las más económicas), o con un acabado de imitación, a la madera, al rattan o la piedra. Además, existe una opción que hará que el jardín realmente luzca: la piscina desmontable con acabado en madera natural tratada. Estas piscinas ofrecen una garantía sobre la madera tratada, de diez años; las de chapa, tienen cuatro años de garantía en estructura metálica.

Todos los modelos que la empresa ofrece se pueden encontrar en 120 ó 132 centímetros de altura; estas últimas incluyen una escalera con plataforma -que reemplaza la escalera de tijera-, depuradora y tapiz de suelo.

Esta tienda online, Piscinas Norte, comercializa además otro tipo de piscinas: las enterradas, que son piscinas con pared de chapa de acero de 120 ó 150 centímetros de altura, dependiendo del modelo. Estas ofrecen las prestaciones de una piscina de obra, con la ventaja de que su coste es claramente inferior. Estas piscinas incluyen un kit con depuradora, escalera y proyectores led.

Es claro que este verano no hay excusas: sólo resta elegir un modelo en base al espacio del que dispongamos, un acabado y ¡a disfrutar de las piscinas desmontables!