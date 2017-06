Tusk asegura que las propuestas hechas por May sobre los derechos de los ciudadanos no cumplen las expectativas

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo aseguró este viernes que las propuestas hechas por la primera ministra británica Theresa May, relacionadas con los derechos de los ciudadanos en el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocido como Brexit, no han sido satisfactorias ya que están por debajo de las expectativas, tanto la canciller alemana, Angela Merkel, como el primer presidente francés, Emmanuel Macron, han coincido plenamente con la apreciación de Tusk.

Luego de la reunión del Consejo Europeo Tusk advirtió que con la medidas que ha propuesto la premier británica, se corre el riesgo de empeorar la situación de los ciudadanos, recordó que esta es la prioridad para los 27 países miembros de la UE, aseguró además que se aspira a que se garantice los plenos derechos de los ciudadanos europeos y británicos luego de que concluya el Brexit, por lo que insistió en que el Brexit impactará negativamente en los derechos de los ciudadanos.

Por su parte la primera ministra británica había informado el pasado jueves que el venidero lunes presentará una propuesta sobre derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido, no obstante adelantó algunos detalles de la propuesta en la reunión de este viernes.

Los puntos presentados por May tampoco han convencido a la canciller alemana, ni al presidente de Francia, que luego de conocerlos han hecho una rueda de prensa conjunta en la que Merkel ha dicho que considera como un buen punto de partida el acercamiento hecho por la primer ministra británica, no obstante ha dicho que no lo considera Como un gran avance, por su parte Macrón confirmó que comparte la opinión de la canciller alemana.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, tampoco se mostró muy convencido, aunque ha dicho que aplaude la decisión de dar prioridad a los derechos de los ciudadanos, aseguró la propuesta de May no la ha sonado mal, pero podía haberlo sonado mejor.