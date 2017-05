Trump ha afirmado que Estados Unidos no descarta la posibilidad de una acción militar contra Corea del Norte si no cesa de inmediato en su empeño nuclear y balístico

El enfrentamiento, al que los medios han calificado de guerra fría, entre Donald Trump presidente de Estados Unidos y Kim Jong-Un presidente de Corea del Norte ha alcanzado un nuevo nivel y todo parece indicar que desde la Casa Blanca no existe el menor interés en suavizarla, más aún el presidente norteamericano ha informado que no descarta la posibilidad de realizar una acción militar en contra del país asiático si su gobierno no cesa de inmediato en su empeño nuclear y balístico, luego de que Pyongyang realizara la última prueba balística con un misil.

En una entrevista concedida a la cadena CBS, Trump ha dicho que el presidente norcoreano hará lo que tenga que hacer, no obstante debe saber que a Estados Unidos eso no le hace gracia, así como tampoco se la hace Xi Jinping, presidente de China, de quien cree seguramente lo ha presionado al respecto; al serle preguntado si eso significaba si La Casa Blanca pudiese ordenar acciones militares en contra de Corea del Norte, Trump dejó en claro que esta opción no se ha descartado.

Así mismo de manera indirecta ha dicho al líder de Corea del Norte que se atenga a las consecuencias ya que el Gobierno que preside podría realizar acciones recíprocas a un mismo nivel que las llevadas a cabo por Pyongyang, al referirse a la prueba balística realizada por Corea del Norte el pasado sábado, cuyo resultado fue fallido, indicó que no se trataba de una prueba nuclear, aunque era lo esperado.

Durante la entrevista Trump no ha asegurado que esté planteado realizar acciones militares contra Corea del Norte, afirmando que jamás se puede estar completamente seguro de nada, asimismo definió su estrategia frente al país asiático como un juego de ajedrez, asegurando que no se pueden anunciar los movimiento. Trump insistió en que no desea que la gente sepa su postura.