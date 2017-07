Trucos para combatir la diarrea vírica en poco tiempo

La diarrea es uno de los malestares más comunes y más inesperados. Cuando te has contagiado de diarrea, pocas son las actividades que podrás realizar sin ninguna preocupación. Por eso, combatirla debe ser tu única prioridad.

Producida por un sinfín de cosas, la diarrea viral o gripe estomacal es una afectación tan frecuente como el resfriado. Si estás padeciendo diarrea vírica, o has padecido sin saber cómo ha sucedido, ni los orígenes de la misma, debes leer estos trucos para combatirla y eliminarla de forma rápida y efectiva.



¿Qué es la diarrea vírica?

Como su nombre lo sugiere, la diarrea vírica o la diarrea viral –a veces denominada gripe estomacal- es un malestar producido por un virus. Este virus afecta a todo el sistema digestivo produciendo hinchazón e irritación, desde el estómago hasta el recto, aunque con mayor intensidad en los intestinos.

La mayoría de las veces, este tipo de afecciones intestinales se producen por no cumplir con unos requisitos mínimos de higiene, tales como lavarse las manos con abundante jabón antes de comer, lavar bien los utensilios de cocina o los alimentos antes de usarlos y cocinarlos, respectivamente. También puede producirse por el contagio del virus al entrar en contacto con otra persona.

Sin embargo, el gran número de casos de diarrea vírica en nuestro país se producen por el consumo de alimentos sin haber sido lavados ni cocinados de forma correcta, y por el consumo de agua del grifo sin filtrar ni hervir.

Una vez conocida la enfermedad y sus posibles orígenes, es momento de conocer cómo puedes combatir este malestar y evitar que se produzca en el futuro cercano.

Diarrea vírica: Lo que debes hacer para combatirla

Realiza un análisis de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Analiza sobre lo que has comido, bebido, y los posibles errores que has cometido con respecto a los requisitos mínimos de higiene. Ahí podría estar la explicación, lo que te ayudará a que este malestar no se repita.

Busca en la farmacia más cercana medicamentos especialmente indicados para combatir la diarrea virica, como Hidrasec. La ventaja de este medicamento es la erradicación del virus de forma inmediata y sin cambiar el ritmo natural del sistema digestivo. Tampoco produce molestos efectos secundarios. Para mayores precauciones, comprar un paquete adicional por si se presentara de nuevo la misma situación puede ser una buena opción.

Por las próximas horas, la prioridad está en aliviar malestares como la hinchazón o la irritación, que persistirán por un tiempo. Para esto, nada mejor que el consumo de agua de forma regular. El consumo se realiza a pequeños sorbos, pero cada 25 o 30 minutos. En un momento notarás cómo el organismo ya se siente mejor, y podrás volver a tus actividades habituales.

La diarrea vírica a menudo comparte síntomas con otras enfermedades más graves, por lo que debes siempre tener un doctor de cabecera con el que contactar en caso de que el malestar persista tras haber realizado el tratamiento aquí propuesto.

La gripe estomacal es más común de lo que se pueda creer. Pero eso no implica que debas convivir con ella.