A través de una carta Podemos pide al PSOE apoyar moción de censura contra Rajoy

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha enviado una carta en nombre de la organización política que lidera al PSOE, en la cual llama a los socialistas a dialogar sobre la propuesta de moción de censura planteada por la tolda morada contra el presidente de gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Iglesias tiene previsto reunirse con todos los grupos parlamentarios del Congreso, ha dicho además que también se reunirá con la sociedad civil.

En la misiva el número uno de Podemos ha pedido a los socialistas una reunión es la que espera convencerles de dar su apoyo para sacar adelante una moción de censura en contra del Partido Popular, considera Iglesias que esta moción de censura es por el bien de toda España, de sus gentes y sus pueblos.

En la carta dirigida al presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, Iglesias señala que es consciente que los socialistas no comparten el criterio de Podemos y subraya además que no se trata solamente de que los casos de corrupción en que ha visto inmiscuido el PP no hayan parado de crecer, sino del uso partidista que han dado a las instituciones públicas a fin de proteger descaradamente a personas investigadas por estos casos y poner obstáculos a las investigaciones que se adelantan.

Iglesias también ha señalado que los ministerio de Justicia y de Interior, se encargan de proteger al PP antes de cumplir sus obligaciones cotidianas, lo que a su juicio es una amenaza para la seguridad de España y sus ciudadanos

Por otro lado los tres candidatos a liderar el PSOE han rechazado la solicitud de moción de censura impulsada por Podemos, Han sostenido que la tolda morada ya tuvo su oportunidad y la desperdicio, Pedro Sánchez candidato y ex secretario general del PSOE ha asegurado que el líder de Podemos es un sparring de Mariano Rajoy.