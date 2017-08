Todavía Estás A Tiempo De Disfrutar De Las Vacaciones

No hay porqué renunciar a salir de viaje tan solo porque el verano está aquí. Lo único que hace falta es un destino.

Bien entrado el verano, da la sensación de que quienes no han planificado sus vacaciones están abocados a quedarse en casa. Si bien es cierto que cualquier ciudad moderna ofrece planes de ocio para no aburrirse si has decidido no salir, la verdad es que no hay motivos para renunciar a un viaje solo porque no hayas reservado los billetes al principio del año, como hacen algunos más previsores. Anímate a organizar un viaje y disfrutar de lo que queda de verano.

Descubre Valeria del Mar

Valeria del Mar es una localidad argentina a la orilla del mar, donde además de playa puedes encontrar otros atractivos, como balnearios y bosques. Por la noche cuenta con opciones de ocio de lo más variado, como discotecas y casinos.

Lo atractivo de viajar ahora a esta zona es que allí se encuentran ahora mismo en pleno invierno. Por lo que si quieres huir del calor y te gustan los días lluviosos y el clima frío, tendrás en Valeria del Mar hoteles donde alojarte y mirar a través de la ventana cómo llueve. También puedes realizar deportes como el surf o pasear por la playa sin los agobios propios del verano en nuestras costas.

Conocer lugares cercanos

Tampoco es necesario cruzar el atlántico o viajar miles de kilómetros para vivir una vacaciones geniales. Ni siquiera hay que ir a la playa si no te gusta la arena o el salitre. A unas pocas horas de cualquier lugar donde vivas seguro que tienes cosas dignas de ver.

Por poner un ejemplo, Andalucía es destino al que llegan todos los años montones de visitantes extranjeros. Visitar los pueblos más bonitos de Granada, donde la Alhambra no es lo único que merece la pena ver, es un planazo para un fin de semana o para un viaje más largo. Incluso puedes hacer una escapada por la mañana y llegar a casa a dormir si no tienes que cruzar España de punta a punta. Y qué decir de su gastronomía. Si eres amante del pescado y los mariscos, en Huelva podrás ponerte las botas.

Visitar Praga y hacer un tour gratis

Las vacaciones suelen sonar a gastos y más gastos, aunque afortunadamente hay opciones bastante interesantes y que no son necesariamente caras. Como ver la ciudad de Praga, una de las más bonitas de Europa que tiene una gran historia, con la opción de hacer un recorrido guiado sin necesidad de rascarse el bolsillo.

Con United World Tours puedes conocer esta ciudad con un guía en nuestro idioma, que te irá explicando algunas de las curiosidades más llamativas. Y si te quedas con ganas de más, también hay excursiones a lugares pintorescos, como una fábrica de cervezas con cata incluida o uno de los complejos imperiales más grandes del mundo.

Alquilar un coche y viajar sin rumbo fijo

Si eres amante de la aventura y la improvisación, nada como coger el coche y echarse a la carretera. Si no tienes un coche o no te fías de que el tuyo aguante un viaje que no sabes dónde te puede llevar, puedes recurrir al alquiler. Empresas como rentacar te permiten disponer de un coche con el que desplazarte y hacer un viaje a dónde quieras. Incluso puedes encontrar algunas propuestas interesantes en su página, como rutas o destinos cercanos que puede que ni siquiera conozcas.

Estamos en verano y es tiempo de disfrutar. Que no haber hecho planes con antelación te deje en casa. Tienes mucho tiempo por delante, así que aprovéchalo.