Tipos de zapatos que debes tener en tu armario

Si eres una mujer a la cual le gusta tener zapatos para intercambiar, este artículo seguro que te va a interesar. En el mismo te vamos a mostrar los diferentes tipos de zapatos que no deberían faltar en tu armario, para conseguir tener un zapatero completo. Si estás interesada en conocer más dato, te invito a seguir con nosotros.

Zapatos flats

Si quieres un tipo de calzado que combine perfectamente con todo tipo de vestuario, este tipo de calzado no te va a decepcionar. Es un tipo de zapato que se adapta muy bien y además podrás ir realmente muy cómoda. Además es un zapato de moda, por lo que podrás disfrutar de una gran cantidad de diseños entre los que elegir.

Zapatillas deportivas

Si te gusta hacer deporte o salir simplemente a caminar, no deben faltar en tu armario unas buenas zapatillas. Estas zapatillas pueden ser de running o de estilo casual. Dependiendo del uso que las vayas a dar y de tu estilo de vestir, deberás apostar por un modelo u otro de zapatillas. Lo importante es que camines a gusto con ellas.

Zapatos de tacón

No hay mujer que no tenga en su zapatero o armario unos buenos zapatos de tacón. Seguro que no solo tienes un par de zapatos de este estilo, sino que tendrás una amplia colección de zapatos. Son muchas las mujeres que tienen diferentes diseños en su armario. Y si no los tienes aún, no esperes más y comprar tu primer par de zapatos de tacón.

Botines

Si buscas una buena alternativa a las botas tradicionales, no olvides tener en tu armario unos buenos botines. Esta variedad de calzado personalmente me gusta mucho porque es muy cómodo y sobre todo es muy calentito. Si buscas un diseño moderno, mira estos modelos boho chic, los cuales no solo ofrecen elegancia, sino que te ofrecen muy buena comodidad. Son una gran opción a la hora de introducir unos botines nuevos al armario.

Botas

Las botas son un calzado obligatorio que no debe faltar en tu armario. Este tipo de calzado no solo es muy elegante, sino que es muy recomendable para los meses de más frío. Las botas las puedes encontrar en el mercado con una amplia variedad de diseños, con o sin tacón… pero lo más importante es que se camina muy bien con ellas y sobre todo combinan muy bien con todo tipo de ropa.

Mocasines

Si buscas cambiar tu look hacia un look más moderno y además quieres disfrutar de un calzado cómodo, los mocasines serán tus aliados. Gracias a que es un calzado que está muy de moda, en las zapaterías seguro que encontrarás un modelo que se adapta perfectamente a tu estilo, sin olvidar que los podrás adquirir en diferentes colores. Así podrás conseguir combinar con tu vestuario sin problemas. En este artículo de Vanitatis consideran que son un clásico que no puede faltar en ningún armario.

Zapatos de tacón de aguja

Siempre viene muy bien tener este tipo de zapato en el armario. Este tipo de calzado no lo recomiendo para el día a día, pero si que viene muy bien para salir de fiesta o ir a un acontecimiento importante. Como bien sabrás, es un zapato que no te ofrecerá demasiada comodidad, pero a cambio realzará tu figura y te hará parecer mucho más guapa. Realmente es una opción a tener muy en cuenta.

Sandalias

No hay calzado que más me guste para el verano que unas buenas sandalias. Personalmente siempre recomiendo tener varios pares de sandalias en el armario para tener entre lo que elegir. Es un tipo de calzado que se adapta muy bien a los pies de cualquier mujer, a la vez que son perfectos para los días de más calor. Así podrás ir muy cómoda y evitar que tus pies suden.

Me gustan mucho las sandalias porque hay una amplia variedad de modelos entre los que elegir.

Sandalias con plataforma

Si te gustan las sandalias, seguro que te gustarán las sandalias con plataforma, de aquí que no deben faltar en tu armario de verano. Es un tipo de calzado bastante cómodo, el cual suple muy bien a los zapatos de tacón. Si quieres resaltar tu figura y no quieres sufrir por los temidos tacones, este calzado será tu salvación.