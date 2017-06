Theresa May obtuvo un triunfo con sabor a derrota en las elecciones anticipadas en Reino Unido

Las elecciones anticipadas en Reino Unido han dejado un triunfo con sabor a derrota a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, cuyo partido no ha podido revalidar la mayoría absoluta que mantenía en el Parlamento, al no haber sobrepasado la barrera de 326 diputados, por lo que se verá obligada a negociar la formación de un nuevo Gobierno estable con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.

Los conservadores perdieron 13 de los 331 escaños que tenían, y quedan a ocho de la mayoría absoluta, lo que representa un duro golpe a las aspiraciones de May, quien además sufre un duro revés que compromete su liderazgo, debido a decisión de adelantar las elecciones con la finalidad de obtener un mandato claro que le permitiese negociar el Brexit con Bruselas en mejores condiciones, sin embargo lo que obtuvo fue un hung Parliament (Parlamento colgado) como dicen los ingleses cuando el gobierno de turno depende de los acuerdos parlamentarios con otras formaciones.

Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, que ha sumado 29 nuevos escaños para colocarse con 261 diputados, ha solicitado la dimisión de la primera ministra, para que pueda llegar al poder un Gobierno que de verdad se preocupe y represente a todos los ciudadanos de país; por su parte la premier anunció su intención de negociar con los unionistas del DUP, lo que le permitiría obtener la mayoría absoluta gracias a los 10 escaños obtenidos por los unionistas de Irlanda del Norte.

No se espera se forme un gobierno de coalición, sino más bien lo que se conoce como un acuerdo de confidence and supply, lo que implica el voto de confianza en el Parlamento y pactos en temas más específicos; sin embargo el nuevo Gobierno encabezado por May tendrá en contra un grupo de partidos que están a favor de una negociación flexible con la Unión Europea sobre el Brexit.

