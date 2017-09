¿Has tenido un accidente de tráfico? Aprende a hacer valer tus derechos

Tanto si has sufrido un accidente de tráfico como si has sido atropellado, es necesario que conozcas tus derechos y sobre todo procedas de forma diligente con el objetivo de conseguir la mejor indemnización que sea posible.

Muchas veces, al estar mal asesorados, a menudo perdemos la oportunidad de hacer valer adecuadamente nuestros derechos, algo que podemos evitar siempre y cuando tengamos a nuestro lado a profesionales que nos ayuden a tomar las decisiones acertadas en cada caso. Por esa razón os vamos a aconsejar que tengáis siempre a mano el teléfono de RDI Expertos en reclamación accidentes de tráfico, un despacho de abogados y servicios jurídicos que nos informarán de todas las alternativas que tenemos a nuestra disposición.

Las indemnizaciones por atropello

Muchos de vosotros os habéis encontrado en alguna situación en la que un vehículo que no circulaba adecuadamente ha estado a punto de atropellarlos o incluso ha llegado a hacerlo, de manera que lo normal es que en estos casos, al tratarse de algo que no nos ocurre con asiduidad y que realmente nunca nos planteamos, directamente no sepamos cómo reaccionar.

Es muy importante tener en cuenta que el mundo de los seguros es un mundo de negocios, es decir, en el caso de que seamos atropellados, nosotros no disponemos de ningún seguro (en principio) que nos cubra, mientras que el vehículo está obligado a tener dichos seguro, de manera que la única aseguradora que tendrá que hacer frente a la situación será la de dicho vehículo que ha cometido el atropello.

Sin embargo, lo que está claro es que su objetivo va a ser el de pagar el mínimo, y es que debemos tener muy en cuenta que en estos casos nos encontramos prácticamente desamparados puesto que se van a llevar a cabo los trámites de manera que nosotros no nos estaremos enterando de nada y al final vamos a perder mucho más de lo que podamos imaginar.

Por esa razón, si queremos saber los derechos que nos asisten a la hora de obtener una indemnizacion por atropello, es muy importante que acudamos a expertos en la materia como es el caso de este despacho de abogados de expertos en reclamación de indemnizaciones por accidente de tráfico conocido como RDI Servicios Jurídicos.

A través de ellos podremos conocer todo lo que precisamos para hacer valer esos derechos que intentarán negarnos en la medida de lo posible, obteniendo un buen asesoramiento y por supuesto también un apoyo legal que nos permita actuar de forma correcta en todo momento.

Aprende a reclamar en casos de accidentes de tráfico

Y de igual manera, también es posible que nos encontremos en la necesidad de interponer una reclamacion accidentes de trafico, y es que también nos encontramos en un tipo de situación a la que no estamos acostumbrados, es decir, lo más probable es que sea el primer accidente que tenemos en nuestra vida, de manera que realmente no sabemos cómo tenemos que proceder en estos casos.

Por esa razón, si nos encontramos en una situación similar, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la gravedad del accidente, de manera que, en el caso de que sea necesario, avisaremos al servicio de emergencias 112 para que nos asista. Se realizará un atestado y se intentará recabar toda la información que sea necesaria incluyendo los testigos que hayan presenciado el accidente.

En el caso de que el accidente no revista gravedad, es decir, no haya heridos sino tan sólo algunos daños materiales, lo que podemos hacer directamente es rellenar un parte amistoso, en cuyo caso deberemos tener en cuenta todos los detalles del parte que nos habrá entregado nuestra compañía aseguradora para garantizar y firmar tan sólo en el caso de que se haya representado fielmente lo ocurrido.

Recordad que muchas veces hay daños secundarios que no conocemos hasta que ya es demasiado tarde, de manera que en estos casos es recomendable contactar con el despacho de abogados facilitando toda la documentación necesaria con el objetivo de que ponga en marcha el proceso a través del cual podremos estar totalmente convencidos de que recibiremos lo que legalmente nos pertenece.