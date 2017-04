Tendencias de consumo de créditos rápidos en Andalucia en 2017

La concesión de créditos rápidos ha tenido un gran crecimiento en los últimos años

Los créditos rápidos están teniendo mucho éxito y se prevé que esta tendencia de crecimiento a la alza va a seguir en Andalucía en el 2017. Este auge de los créditos rápidos se debe a que son una manera rápida de conseguir pequeñas cantidades de dinero que se necesitan por cualquier imprevisto que pueda surgir en un momento determinada.

Son una alternativa a los préstamos tradicionales a los bancos que cada vez es más demandada. A continuación, encontrarás información sobre las tendencias en el consumo de créditos rápidos en Andalucía en los últimos años, especialmente en el año 2017, y de las razones por las que cada vez son más las personas que optan por esta solución.

Ventajas de los créditos rápidos

Solicitar un crédito rápido tiene muchas ventajas con respecto a los préstamos tradicionales que se solicitan en los bancos, por lo que se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva para todo tipo de personas. Por ello, se pueden encontrar muchas páginas web en la que prestamistas ofrecen créditos rápidos online en un breve periodo de tiempo.

Una de las mayores ventajas que tienen los créditos rápidos es que se puede disponer de ellos de forma inmediata y son los préstamos más rápidos que hay en el mercado, por lo que tendrás la cantidad de dinero solicitada en 24 o 48 horas, con muy pocos requisitos. Por lo tanto, puede suponer una solución inmediata para personas que necesitan una determinada cantidad de dinero en muy poco tiempo por algún problema o alguna emergencia que les ha surgido. Además, si lo que se solicitan son mini créditos la respuesta y las gestiones son aún más rápidas, por lo que se puede disponer del dinero en unos 20 minutos.

Además, para solicitar un crédito rápido online, apenas se piden requisitos, al contrario que con los préstamos tradicionales que se piden a los bancos, en los que es necesario presentar una gran cantidad de requerimientos y un montón de papeleo para que te lo concedan, como una nómina, algo imprescindible, avales, etc., en definitiva, documentos que acrediten que la persona a la que se le presta el dinero tiene capacidad para devolverlo.

Con los créditos rápidos, sin embargo, apenas se necesitan condiciones para solicitarlos y pueden ser concedidos a cualquier persona. Por eso es la solución para muchas personas que no pueden hacer frente a los préstamos de bancos, por no disponer de un trabajo estable o por no tener un aval, que pueda apoyarles en el caso de no poder hacer frente a la devolución. Estas compañías de créditos rápidos online se basan justo en esta premisa para tener tanto éxito, pues consideran que el que algunas personas no tengan estos requisitos, a veces tan rígidos, que exigen los bancos para conceder un préstamo, no quiere decir que no puedan devolver el dinero después, en el caso de que se trate de cantidades pequeñas de dinero.

Normalmente, cuando se trata de una mayor cantidad de dinero, las compañías de préstamos rápidos online sí suelen solicitar también que se justifique que se cuenta con una nómina, pero sí la cantidad es pequeña, no es así, sobre todo si se trata de los mini-créditos, en los que apenas se solicitan requisitos.

Los requerimientos que suelen pedir estas compañías en la mayoría de los casos, son presentar el documento de identidad, indicar una forma de contacto, que puede ser el número de teléfono o el correo electrónico, y un número de cuenta donde será depositado el dinero. Es decir, lo que sí se necesita es tener una cuenta corriente en un banco de España.

No en todos los casos se conceden los créditos rápidos, ya que a veces se pueden denegar a personas que figuran en registros de morosidad, como ASNEF, por lo que la compañía puede decidir no conceder el crédito.

Otra de las ventajas que tienen los préstamos online es la privacidad de las gestiones que se realizan. Todo el proceso se realiza a través de Internet, por lo que no es necesario presentarse en persona a dar explicaciones de para qué se necesita el dinero, como se hace tradicionalmente en los bancos. Para solicitar el crédito de esta forma, sólo es necesario rellenar el formulario con los datos que se solicitan y aportar la documentación necesaria, en el caso de que se pida, y en un corto periodo de tiempo, se dispondrá del dinero en efectivo.

El auge de los créditos rápidos en 2017

A pesar de las advertencias que ha habido por parte de algunas asociaciones de consumidores y de los riesgos que puede suponer pedir un crédito rápido online, su consumo no ha parado de crecer en los últimos años en Andalucía, y parece que esta tendencia al alza seguirá así en el 2017 y en el futuro.

Los consumidores siguen optando mucho por esta opción cuando necesitan dinero rápido, y a veces no se paran a pensar en los riesgos que puede haber, por eso siguen teniendo este auge. Sin embargo, para pedir un crédito online es conveniente pensar en todos los detalles e inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que los intereses y las comisiones suelen ser más elevadas que con los préstamos tradicionales. Es una de las medidas que toman las compañías para poder hacer frente a los impagos que se producen. Los plazos de devolución también suelen ser más breves.

Por lo tanto, una recomendación a la hora de pedir un préstamo rápido online, es asegurarse de que se va a poder devolver en el plazo que se exige, y así saber si conviene o no solicitar este tipo de créditos.

El crecimiento se ha producido porque la mayoría de los clientes se ven seducidos por la mayor flexibilidad y por todas las ventajas que supone pedir un préstamo online, como la rapidez, la comodidad y las menores exigencias que se necesitan.