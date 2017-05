Susana Díaz asegura que convocará a los mejores si es electa secretaria general del PSOE

Susana Díaz, presidenta de Andalucía y aspirante a convertirse en la primera mujer que ocupa la secretaria general del PSOE, ha asegurado, en una entrevista concedida a un importante medio español, que si es elegida en las primarias para liderar a los socialistas convocará a los mejores y no se dejará llevar por a qué candidato haya apoyado, ya que desea rodearse de las personas con más talento.

En la entrevista realizada este martes ha asegurado que su intención es convertirse en la secretaria general de todos los socialistas, sin hacer ninguna distinción entre los militantes sin importar a quién brindaron su apoyo durante el proceso de las primarias.

Díaz aseguró durante la entrevista que las primarias será el primer paso en la remontada electoral del PSOE, cuyo objetivo final es ganar las elecciones y derrotar a la derecha, ha asegurado además que quiere abrir un nuevo tiempo en su partido, para que se recupera y se convierta nuevamente en lo que hemos sido siempre, una alternativa válida de Gobierno.

Al ser interrogada sobre la posibilidad de un adelanto electoral, la líder andaluza no ha dudado en asegurar que cuando sea que convoque a elecciones el presidente Mariano Rajoy, no van a agarrar a los socialistas desprevenidos, porque ya tendrán candidato o candidata a La Moncloa; en su respuesta Díaz deja ver claramente su disposición, no sólo a convertirse en la primera mujer que ocupe la secretaria general del PSOE, sino además a convertirse en la primera mujer que ocupe la presidencia del Gobierno español.

La presidenta andaluza aprovechó la oportunidad para criticar nuevamente la moción de censura anunciada por la formación morada, a su juicio Pablo Iglesias, líder de Podemos pretende abrirse paso en el PSOE, propinando golpes y porrazos, su intención es interferir en el procesos de las primarias socialistas, acusándole de ser irrespetuoso con los procesos internos de otras organizaciones políticas.