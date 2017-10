Solicitar tu vida laboral rápido y fácil

Relevancia de este documento a la hora de buscar empleo, y cómo podrás pedirla a través de internet sin mayores complicaciones.

Poco a poco podemos ver cómo existe una recuperación a nivel económico cada vez más notoria en nuestro país que evidentemente da lugar a la creación de puestos de empleo y que por tanto ofrece una posibilidad mucho más esperanzadora a la hora de encontrar un trabajo, así como que éste esté bien pagado y no se trate de un puesto de empleo precario.

No es de extrañar, por tanto, que veamos cómo el índice de éxito en la búsqueda de empleo haya aumentado según diversos estudios, y esto anime a cada vez más personas a preparar su currículum y realizar toda la recopilación y gestión de los documentos que considere necesarios además de su currículum que puedan serle de ayuda y aportarle ciertas ventajas a la hora de ser contratados.

De entre toda esta gestión y papeleo necesario a la hora de buscar trabajo, uno de los documentos de mayor relevancia que deberás tener preparado es la vida laboral. En la gran mayoría de entrevistas te la solicitarán para ver así tu experiencia en un determinado sector, el tiempo que has trabajado en las empresas que hayas estado y en definitivamente informarse sobre todo lo que haya sido mínimamente relevante y haya acontecido a lo largo de tu vida profesional, ya que esta es precisamente la finalidad informativa de dicho documento. En vistas de una posible contratación, el empresario en cuestión deberá de realizar un análisis de la misma para poder hacerse a la idea de cuál es tu perfil de trabajo.

Pedir vida laboral por internet

Solicitar el informe de vida laboral por internet te permitirá tener acceso a todos estos datos y poder sacar beneficio de ellos ante cualquier situación laboral que se precie. Por ejemplo, si estás en plena búsqueda de un empleo en concreto, debido a que se trata del sector en el que precisamente te has especializado y en el que ya has trabajado con anterioridad, pedir vida laboral te será de gran ayuda, ya que evidentemente la experiencia profesional implica que no necesitarás un período de aprendizaje ni iniciación y que desde el minuto uno comiences a ser efectivo, ofreciendo rendimiento y garantías a la empresa que te contrate. Por ello, te conviene sacar la vida laboral por internet antes de lanzarte a cualquier entrevista, para así estar preparado y presentarla aún y cuando no la pidan en caso de que consideres necesario mostrarla para ganar puntos.

Este informe será tramitado por el Ministerio de Seguridad social y empleo español, a distancia y de forma rápida y efectiva sin necesidad de personificarse en la Tesorería General de la Seguridad Social de su ciudad: todo gracias a la implementación de las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, pudiendo solicitar vida laboral por internet, SMS o también vía telefónica. La mejor forma de obtener este documento es a través de internet, ya que es el proceso más rápido sin duda alguna. Puede hacerse tanto con certificación digital como sin ella, aunque el proceso varía un poo dependiendo de cuál escojamos.

Para solicitar vida laboral online con certificado digital el proceso se complica algo más, sobre todo si es la primera vez que estás obteniendo este informe a través de la red, y es que para conseguir las claves personales e identificatorias necesarias como para acceder a dicha información, sí que deberás de acudir a la oficina de la tesorería para que te hagan entrega de ellas, aunque aún así este proceso es mucho más rápido y una vez hecho esto no tendrás que repetir nunca más este paso de cara al futuro por lo que debes de considerar esta ventaja.

Para solicitar vida laboral online sin certificado digital deberás de entrar en la web de la seguridad social y rellenar el formulario que se te presente con tus datos. Una vez finalizado el proceso, se te otorgará un número de referencia y el documento se entregará vía correo electrónico en unos 6 días laborables (casi una semana). Por tanto, y aunque no necesites desplazarte como en el primer caso, se trata de una gestión en definitiva más lenta, y que evidentemente no es válida para quienes necesitan solicitar el documento de la vida laboral urgente.