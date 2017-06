Sánchez insiste en que no apoyará la moción de censura contra Rajoy impulsada por Podemos

Durante su visita a la Feria del Libro, Pedro Sánchez, líder del PSOE, declaró a la prensa que se siente muy próximo a los votantes de Podemos, no obstante insistió en que no apoyará la propuesta de moción de censura, impulsada por dicha formación, en contra de mariano Rajoy, aunque dijo compartir su esencia, Sánchez señaló además que no comparte las formas de actuar y algunas de las decisiones tomadas por Pablo Iglesias líder de la formación morada.

Sánchez sostuvo que el Gobierno es reprochable debido a la degeneración que ha causado al sistema democrático, sin embargo se viene de un año con una investidura fallida por parte de las fuerzas del cambio y se puede permitir que esta situación se repita.

El nuevo líder socialista, tendrá la responsabilidad de decidir el voto pleno de la moción de censura que se discutirá en la Cámara baja el próximo 13 de junio, ya que la gestora, a pesar de ser la responsable de la dirección del PSOE hasta se celebre el Congreso Federal, ha decidió delegar en el recién electo secretario general esta responsabilidad política.

Sánchez aún no ha decidido si el grupo parlamentario del PSOE votará en contra de la moción de censura o se abstendrá, aunque como ha dicho el portavoz provisional ante el Congreso, José Luis Ábalos, la abstención tiene más opciones.

Al ser consultado por los periodistas sobre si los socialistas se abstendrán, Sánchez ha evitado pronunciarse, indicando que darán respuestas paso a paso y dentro de pocos días se dará a conocer la política del partido.

El líder socialista se refirió también a la conversación que sostuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por vía telefónica, en la que comunicó el respaldo del PSOE ante el desafío soberanista catalán, no obstante, criticó la ausencia de soluciones y la desidia del jefe del Ejecutivo.