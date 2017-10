Cómo salvar tu relación y volver a recuperar la pasión

Mantén viva la llama del deseo evitando caer en la rutina que asola a multitud de parejas en la actualidad.

No son pocas las parejas que, con el pasar de los años, ven cómo poco a poco van perdiendo ese ritmo tan habitual a la hora de mantener relaciones íntimas, y que sin duda caracterizaba los inicios de su etapa juntos. Esto es bastante común si atendemos a que con el pasar del tiempo nos vamos acostumbrando cada vez más a la compañía de dicha persona, habituándonos a su presencia e inclusive a mantener una vida íntima rutinaria donde ambos hacéis prácticamente lo mismo para dar lugar a estas situaciones y encuentros sexuales. Sin embargo, siempre se puede revertir esta situación si ambos integrantes de la pareja quieren volver a gozar de una vida sexual mucho más activa y plena, acordando ciertos cambios y pautas a seguir con las cuales mejorar poco a poco en este sentido, hasta volver a recuperar la pasión y el deseo de uno por el otro. Los juegos eróticos para practicar en pareja son muy variados y numerosos, por lo que siempre podrás encontrar nuevas situaciones y sensaciones que experimentar.

Consejos para mejorar tu vida sexual en pareja

Inclusión de complementos eróticos: La eliminación de tabúes sexuales en la sociedad ha dado lugar a la comercialización de gran cantidad de productos enfocados en dicho sector, y que las parejas podrán adquirir cómodamente a través de los sex shops ya sea a través del medio físico u online. Con el añadido de juguetes eróticos a las prácticas sexuales habituales se puede dar lugar a gran cantidad de situaciones y sensaciones desconocidas para ambos integrantes en la pareja, así como nuevas formas de darse placer y estimularse, por lo que son perfectos a la hora de dar rienda suelta a la creatividad y encontrar de nuevo el deseo y la tensión sexual que les hace falta.

Cambia tus hábitos: La conquista y la seducción deben de estar siempre presentes a la hora de mantener relaciones. No importa si se trata de una pareja que lleva toda la vida juntos, u otra que se acaba de conocer. Si nuestras intenciones son demasiado obvias, muchas veces el deseo no crece y por ende no se da una situación propicia para mantener relaciones. Si en cambio consigues cargar el ambiente de tensión sexual a través de distintas prácticas o inclusive trabajándolo durante el resto del día (yendo a cenar, pasear, hacer actividades juntos, etc.) Al final es mucho más probable que el momento se dé.

También deberemos de cambiar ciertos hábitos y prácticas sexuales en sí mismas, huyendo de lo tradicional y apostando por cosas nuevas que a ambas partes les interese experimentar: desde nuevas posturas hasta la compra de lencería erótica específica para la ocasión, alquilar una habitación de hotel, etc.

Abre tu mente a nuevas experiencias: Hay multitud de posibilidades cuando se trata de juegos eróticos, y que son perfectamente accesibles para todos: desde ver una película de cine adulto juntos, hasta buscar nuevos lugares donde hacerlo, y que nos transmitan otras sensaciones: es el caso de intentar practicar sexo en lugares públicos algo apartados, donde el morbo de ser descubiertos puede dar lugar a una relación muy satisfactoria.

La inclusión de terceras personas a las relaciones es también otra vía recurrente con la cual intentar mejorar el apartado del sexo dentro de la misma, aunque esta es una práctica reservada tan solo para las parejas más abiertas.

Por último, también cabe destacar la posibilidad de comprar distintos juegos eróticos fabricados específicamente para parejas, en los cuáles ambas personas le darán un toque divertido y dinámico a sus encuentros siguiendo las reglas estipuladas por el juego de mesa en cuestión, y que suelen variar de entre distintas pruebas y situaciones pero siempre siguiendo una línea picante mediante la cual haceros disfrutar mutuamente.