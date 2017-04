Saca el máximo provecho de tus dotes artísticas

El arte es algo que se debe de expresar sea como sea, y mucho mejor aún si consigues hacer de ello tu profesión, y sacar un sueldo mensual por hacer lo que más te gusta.

La satisfacción de realizar algo por tus propios medios, y que esto además pueda ser reconocido como tal a nivel global mediante una etiqueta propia, es la nueva moda por defecto para los productos DIY (Do it yourself), lo cual puede ser aplicado a una enorme cantidad de elementos y artilugios, tal y como se puede ver en la web Wunderlabel.es y entre los cuáles se incluye por supuesto los elementos decorativos de la casa, por lo que si eres una persona que se dedica a la decoración de interiores, ya sea a nivel amateur o de forma profesional. De hecho, puedes aprovechar este tipo de facilidades para hacer de tu hobby algo más elaborado y técnico, pudiendo montar una tienda de decoración donde vender tus creaciones, y hacer de esto tu trabajo.

Y es que cuando alguien lleva el arte por sus venas, es cuestión de tiempo que encuentre la mejor forma de canalizarlo, y poder sacar además una remuneración económica por ello: el trabajo de decorador tanto de interiores como de exteriores es una viva imagen de ello, siendo actualmente de los mejor pagados, y estando muy estrechamente relacionado con el ámbito artístico de cada persona. Normalmente, los tipos de trabajo demandados dentro del sector se dividen en dos amplias categorías: decoración de interiores, y de exteriores. Los domicilios particulares, e inclusive algunos lugares de trabajo como es el caso de una oficina son las estancias que mayor nivel de interés suscitan entre el público que demanda este tipo de trabajos.

Cómo decorar una oficina

Evidentemente, el trabajo decorativo con respecto a un despacho es algo menos extenso que el de una casa entera por razones obvias de espacio, pero no por ello significa que sea un trabajo más sencillo: al fin y al cabo, las premisas son las mismas.

La única “norma no escrita” a la que quizá debas adaptarte a la hora de integrar el mobiliario de oficina y el resto de aparatos relacionados con la decoración de la misma es que al ser un entorno de trabajo, esta debe de tener un aspecto serio. Por tanto, los elementos decorativos utilizados para el diseño y la estructura de la misma debe de ser minimalista, y mantener una escala de colores lisos, que sean además elegantes. Combinar el negro y el blanco sería una genial idea, pudiendo terminar de adecentarlos con algunas plantas de diseño, y otras tantas piezas artísticas ya sean jarrones, plantas, cuadros, estatuas, etc. Pero que sean pocas, y de un tamaño considerable, para que destaquen con respecto al entorno.

Decoración de exteriores de una vivienda

La realidad es que los elementos destinados a adornar la parte interna del hogar son muchos, casi ilimitados nos atreveríamos a decir, y necesitaríamos de varios y extensos artículos sobre ello para poder tratar el tema en la profundidad que se merece. Es por este motivo por tanto, que hemos decidido darle mayor relevancia esta vez a las zonas externas a la vivienda, las cuales también tienen mucho que ofrecer.

Lo primero, sería disponer el suelo de la misma con un material de calidad, como es el caso del hormigón desactivado. Es elegante y firme, por lo que es perfecto para porches de cualquier índole, o simples patios exteriores. En ellos, puedes disponer de gran cantidad de mobiliario típico de estas mismas zonas, los cuáles incluyen sillas, mesas, bancos y hamacas de todo tipo (son los más populares) aunque normalmente siendo el plástico el material dominante: así, abaratar costes con respecto a unos elementos que van a sufrir de forma constante la agresividad y el desgaste de las condiciones externas adversas, como es el caso del temporal, principalmente. Siempre puedes apaciguar un poco este tipo de deterioro manteniéndolos bien cubierto con alguna lona, toldo o inclusive un techo prefabricado, y que este forme parte de la decoración activa de dicho lugar, pero al fin y al cabo no hará más que retrasar lo irremediable.