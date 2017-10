Rivera insiste en la aplicación inmediata del artículo 155 de la constitución

El partido ciudadano ha insistido hasta este viernes al Gobierno de Rajoy para que anuncie la activación del Artículo 155 de la Constitución, lo que obligaría a realizar nuevas elecciones en Cataluña; José Manuel Villegas, número dos de la formación naranja aseguró que si no se hace antes de la declaración unilateral de independencia se entrará en un territorio desconocido.

Villegas no develó el formato de las conversaciones adelantadas, no obstantes fuentes de Ciudadanos aseguran que este tema se ha tratado en una reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera, celebrada a primera hora de la mañana de este viernes en el palacio de la Moncloa a petición de la formación naranja y ha finalizado minutos antes de iniciarse el Consejo de Ministros.

Fuentes de la formación liberal han asegurado que Rivera solicitó al presidente del Gobierno que actúe rápidamente y aplique el artículo 155 de la Constitución para frenar el golpe a la democracia, que a su juicio, constituye la declaración unilateral de independencia de Cataluña que persiguen los partidos independentistas.

Rivera le ha dicho a Rajoy que queda muy poco tiempo para impedir se produzca la declaración de independencia, por lo que estima es de suma urgencia poner en marcha este mecanismo previsto en la constitución, con el cual se protegerán los derechos y libertades de todos los ciudadanos de España; Desde Ciudadanos aseguran que el jefe del Ejecutivo le aseguró Rivera que no existe motivación jurídica suficiente para para aplicar dicho artículo; algo que los liberales discrepan.

Ciudadanos considera que es necesario aplicar el 155 y no esperar a que se produzca una declaración unilateral de independencia; aunque creen que el Gobierno está confiado en que tal declaración no se llevará a cabo; una estrategia que no comparte la formación naranja que asegura que es mejor tomar decisiones a tiempo, que ponerse a rezar para que se produzca una división entre los independentistas.