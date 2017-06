Rivera anuncia que su partido presentará ante el Congreso una ley de gestación subrogada

Albert Rivera, ha anunciado que Ciudadanos presentará en la sesión del próximo martes en el Congreso de los Diputados una ley de gestación, regulada por el Estado y no remunerada, el líder de la formación naranja anunció que la referida ley será altruista y garantista y en ella se plantea como edad mínima para las madres gestantes los 25 años, así como la exigencia de los adoptantes sean españoles o residentes en España.

El presidente de Ciudadanos señaló la necesidad de esta ley como un medio para evitar la proliferación de mafias, por lo que hizo un llamado a los demás grupos parlamentarios a ser valientes y a no prohibirlo todo o simplemente mirar hacia a otro lado, como hacen los partidos vetustos y anticuados.

En su participación en el encuentro sobre los nuevos tipos de familia realizado este sábado en Madrid, Rivera sostuvo que cuando no hay regulación aparecen las mafias y el dinero negro, entonces empiezan a producirse pagos que no deben permitirse. Aseguro que no quieren permitir que actúen a sus anchas los que se aprovechan del vacío legal, por lo que considera necesario regularlo para garantizar que esto no va a suceder.

Durante su intervención en el encuentra Rivera ha lanzado dos interrogantes ¿Quiénes somos nosotros para decirles a los demás que no pueden ser padres? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que alguien pueda crear una familia con una regulación clara, concisa y altruista?; para luego continuar haciendo un llamado a la defensa de la igualdad que debe ser para todos, señaló que existen asociaciones que defienden los derechos de la mujer, sin embargo no confían la capacidad que ellas tienen para tomar decisiones.

El líder de la formación naranja ha pedido defender verdaderamente la igualdad de la mujer en todos los campos, aseguro que no se puede decir cuando una mujer debe decidir o no.