El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy confirmaron su asistencia a la manifestación de este sábado en Barcelona

Fuentes del palacio de la Zarzuela informaron a la agencia Efe que el rey Felipe VI asistirá a la manifestación que se realizará este sábado en Barcelona en contra del terrorismo y en rechazo a los ataques ocurridos en la Capital de Cataluña y en Cambrils la semana pasada, será la primera vez que como como monarca Felipe VI asiste a una marcha.

La actividad convocada por el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que tiene como lema No tinc for – No tengo miedo, iniciará a las 18:00 horas en los Jardinets de Gràcia y transitará hasta la plaza de Catalunya, y será realizada en apoyo a las víctimas causadas por los atentados yihadistas, que dejaron un lamentable saldo de 15 muertos y más de 120 heridos.

La Casa Real confirmó la asistencia de Felipe VI a la concentración, horas más tarde que fuentes de la Moncloa habían confirmado la presencia Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y de los miembros de su tren ejecutivo en la manifestación de este sábado.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, junto a representantes de todos los partidos políticos de Cataluña, incluyendo a la CUP, que anunció finalmente su participación, estarán en la manifestación junto al pueblo catalán, que se espera asistirá masivamente. Se pudo conocer que la marcha estará encabezada por agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana; integrantes de los de servicios de emergencia y comerciantes.

Vale destacar que no es la primera vez que el actual monarca español asiste a una manifestación, ya en 2004 siendo aún príncipe asistió a la marcha convocada en Madrid luego de los atentados del 11M en compañía de las infantas Elena y Cristina. Aquella ocasión se convirtió en la primera vez que miembros de la Familia Real participaban en una marcha.