Regala merchandising

Productos de series manga y reales, figuritas de personajes de videojuegos y un largo etcétera de posibilidades.



Cada vez se observa un mayor crecimiento en cuanto a la demanda de productos de merchandising relacionados con el mundo de los superhéroes, los cómics, manga, series de animación, etc. Y en definitiva cualquier tipo de contenido relacionado con este ámbito, teniendo una enorme variedad de posibilidades en cuanto a la compra de los mismos: desde las típicas camisetas o las tazas y vasos personalizados, hasta otros tantos mucho más modernos e innovadores, como es el caso de los muñecos Funko Pop. Estas pequeñas representaciones de los personajes más carismáticos de cada franquicia ha encandilado tanto a propios como extraños, volviendo locos a los coleccionistas debido a la gran cantidad existente de los mismos, y la calidad y el buen acabado que desbordan todos y cada uno de ellos, haciendo que sea muy complicado llegar a completar dicha colección con la gran cantidad de muñecos interesantes existentes en el mercado. Lo mejor que puedes hacer es ir directamente a comprar aquellos que realmente te interesen, y mostrarle dichas intenciones a todos tus conocidos, para que así en fechas señaladas sepan que pueden recurrir a la compra de funko pops a través de http://regalosde.es/ como regalo, siendo además un presente muy innovador y poco visto con el que a buen seguro causarás sensación tanto en dicha persona en concreto, como en el propio evento.

LOS FUNKO POPS Y OTROS ELEMENTOS PROMOCIONALES DE MERCHANDISING ENFOCADOS EN LA INDUSTRIA DE LOS VIDEOJUEGOS.



Todos siguen una misma línea estética visual muy característica y representativa que los hace tremendamente atractivos de cara al público, sobre todo para aquellos fanáticos de alguna serie o juego en cuestión. Porque sí, tal y como puedes ver en webs como http://www.mxgames.es los videojuegos son otro de esos grandes ámbitos de la industria que contienen una amplia fanaticada detrás, por lo que no es de extrañar que gran cantidad de figuritas de este tipo basen su estructura y diseño en personajes importantes de algún videojuego. De hecho, mucho de este merchandising y productos promocionales (no solamente los Funko Pop) enfocados al mundo de los videojuegos se han centrado también en otro de los sectores más aclamados por el público, como es el caso de los videojuegos, y más concretamente en aquellos destinados a los dispositivos móviles, ya que son actualmente uno de los más populares gracias a sus mecánicas jugables tan innovadoras, y que han conseguido embaucar a un gran número de “jugadores”. Uno de estos ejemplos más recientes fue el “boom” social que protagonizó el videojuego Pokémon GO, el cual fue y es todo un fenómeno a nivel global.

Ahora, la compañía pretende volver a causar de nuevo sensación en la industria con un nuevo juego titulado pokeland, que está basado en los sistemas para teléfonos móviles, aunque actualmente sólo puedes descargar pokeland gratis en Android (en un futuro próximo se encontrará disponible también para iOS). Sus mecánicas jugables recuerdan, y mucho al mítico Pokémon Rumble

Otro juego para móviles que no cesa en su crecimiento es el mítico Clash of Clans, el cual se podría considerar como el predecesor de todo lo que está ocurriendo hoy día en la industria. Y es que fue uno de los pioneros en este sentido, estableciendo unas mecánicas jugables muy interesantes que muchos otros han copiado, creando la dinámica actual del sector. La creación y defensa de tu aldea y la necesidad de recursos para ello establecieron unas bases muy simples pero tremendamente adictivas. Tanto es así, que inclusive han derivado en la búsqueda constante de trucos y clash of clans hack por todos los medios posibles para mejorar de forma rápida y gratuita al máximo nivel tu cuenta para conseguir así superar al resto en las batallas y clasificaciones, por lo que se podría decir que ha sido todo un éxito a nivel mundial.

Por tanto, no es extraño encontrarnos con camisetas o tazas promocionales que enfocadas precisamente en ambas franquicias, siendo la de Pokemon quizá aquella más popular ya que no solamente se basa en un videojuego, sino en una gran cantidad de los mismos, así como series y películas de televisión, etc. Que han ido triunfando durante una larga trayectoria de años.