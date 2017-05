Rajoy a Puigdemont: una sola parte no puede decidir sobre lo qué es España

Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo, en recientes declaraciones luego de su participación en el Consejo Europeo, advirtió a Carles Puigdemont, president del Govern de Cataluña, que un presidente de cualquiera de los gobiernos autónomos no está facultado para realizar un referéndum, debido a que es el titular de la soberanía nacional, Rajoy ha criticado abiertamente la propuesta presentada por Puigdemont para alcanzar un pacto nacional por considerarla disparatada.

En la rueda de prensa realizada luego de finalizar la reunión, Rajoy indicó que tampoco está interesado en poner en marcha dicho referéndum, porque una sola parte no puede decidir sobre lo qué es España, en clara referencia a Cataluña, advirtió además que todo lo demás es crear confusión y mal ambiente.

El presidente de Gobierno de España, a su salida del encuentro de los Veintisiete ha conocido las declaraciones del president del Govern en las que solicitado al Estado que escuche y se sienta interpelado, por la última propuesta catalana que le será entregada en breve, a lo que ha contestado que Puigdemont es consciente de que yo no puedo ceder a su pretensión, independientemente de que no lo desee, porque me parece disparatado.

Rajoy ha dicho que considera que hay quienes aún quieren seguir caminando contra el signo de los tiempos, que no es otro que el de la integración, reconoció además que para lograr que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento, de la cual hoy es candidata, debe haber estabilidad política del país y una buena relación con las instituciones de Cataluña, ya que ello puede influir en este punto que será tratado en las negociaciones del Brexit.

Durante la rueda de prensa Rajoy opinó sobre el hecho de que el presidente catalán fuese recibido muy cordialmente por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero el presidente de Marruecos lo dejase plantado, diciendo que estos hechos permiten hacer un juicio equilibrado sobre lo que es el Gobierno de Marruecos y el de Venezuela y sobre con qué tipo de apoyos cuantas algunas fuerzas políticas españolas.