Rajoy no hizo mención alguna al caso Gürtel en su comparecencia ante el Congreso

Durante la comparecencia de este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no dio explicación alguna sobre el caso, señalando en su intervención que en España no hay impunidad contra la corrupción y que las irregularidades se sancionan donde se deben sancionar en los tribunales y en las urnas.

Rajoy no hizo mención alguna al caso Gürtel en la convocatoria urgente convocada para este miércoles, en un pleno que duró cerca de tres horas, en el que los grupos de oposición le han criticado que no haya tratado ninguno de los casos de corrupción que afectan al Partido Popular y que no asuma responsabilidad política alguna por ellos, considerándolo como un presidente bajo sospecha, que ha decidido esconderse tras la corrupción de su partido.

En el pleno extraordinario sobre Gürtel y la presunta financiación irregular del PP, realizado a petición del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto, se lograron colar temas como el terrorismo internacional, la consulta soberanista catalana prevista para el 1 de octubre.

El presidente del Gobierno tocó muy someramente el tema de la corrupción en su intervención inicial de 40 minutos, así como en las posteriores réplicas, en las que criticó duramente a los grupos de oposición, especialmente al PSOE a quien acusó de haber politizado la justicia, reprochándole además su falta de equidad. A Podemos le ha solicitado explique si ha recibido fondos de Venezuela e Irán.

El presidente del PP sostuvo que los actuales momentos hay motivos más importantes que merecen la atención de los diputados, en clara alusión a los atentados ocurridos en Cataluña, hecho que ha nombrado varias veces en su intervención; lo líderes políticos de todos los grupos iniciaron sus intervenciones mostrando su solidaridad con las víctimas de los ataques terroristas y condenando estos hechos.

Rajoy explicó que la responsabilidad política de un presidente se zanja a través de una moción de censura, la cual le quitaría la confianza de la Cámara, recordó que hace poco tiempo la moción presentada por Podemos fracasó, algo que ha parecido ser un reto a la oposición.