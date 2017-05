Rajoy asegura que luego de la victoria de Sánchez no va a haber adelanto electoral

Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, afirmó este lunes, a través de su cuenta en la red social Twitter, que no va a haber adelanto electoral y que seguirá con su política de estabilidad, moderación y diálogo, para alcanzar acuerdos, esto luego de conocerse el resultado de las primarias del PSOE celebradas el pasado domingo en las que Pedro Sánchez se convirtió en el nuevo secretario general de esa formación.

Rajoy en una rueda de prensa ofrecida a los medios luego de finalizar la reunión del Comité Ejecutivo del PP realizada este lunes, reconoció que aún no se había comunicado con Pedro Sánchez para felicitarle por su elección como secretario general del PSOE, no obstante aseguró que lo haría en algún momento del día, justificó el no haberlo hecho para no molestarle y alegó también razones de su apretada agenda.

Rajoy subrayó, ante la insistencia de los representantes de los medios, que a pesar del resultado de las primarias socialistas y el regreso de Sánchez a la secretaría general del PSOE, con quien no ha tenido una comunicación exitosa, no se tiene previsto acortar la legislatura y menos aún adelantar las elecciones, Rajoy considera además, que la estabilidad de la legislatura no se encuentra en peligro, gracias a los acuerdos alcanzados y las negociaciones que actualmente se desarrollan, especialmente la de los presupuestos.

Rajoy estima que puede haber un entendimiento con el PSOE en temas como la soberanía de España, la unidad nacional y la política de defensa, no obstante indicó que si no las hay se tendrá que buscar otras alternativas.

Por su parte Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, deseó suerte al nuevo secretario general del PSOE y dijo que es muy importante que sume a la gobernabilidad del país, Indicó también que el gobierno quiere trabajar con el nuevo secretario general socialista al igual que con el resto de grupos parlamentarios que hacen vida en el Congreso.