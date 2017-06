Raiola manda y no el panda – Concurso SEO

¿En qué consiste el concurso de Raiola manda y no el panda?

Raiola manda y no el Panda es un concurso SEO, cuya finalidad es posicionar una palabra clave o keyword en la primera posición de Google. La idea es que cada participante utilice todas las técnicas conocidas o no para poder obtener el premio final. La fecha tope para alcanzar la meta es el día 25 de Junio y la hora en la cual culminará el concurso de Raiola manda y no el panda es a las 12:00 del mediodía hora de España.

Más allá de las técnicas conocidas por todos, para ganar este concurso SEO se deben crear estrategias nunca utilizadas lo que dará lugar a un sin fin de aprendizajes para cada participante. Las técnicas aprendidas en el desarrollo de Raiola manda y no el panda permitirán fortalecer los conocimientos sobre SEO de los participantes.

Concurso Seo 5000 Euros de premio

Los participantes a este concurso tendrán la oportunidad de obtener un premio que alcanza la suma de 5000 €. Esta suma seguramente atraerá a muchos candidatos los cuales medirán sus fuerzas para alcanzar tan preciado premio.

Con este concurso de 5000 euros será revolucionado por unos días el mundo del SEO en todo el mundo. Es de hacer notar que para la persona que alcance el segundo lugar sera acreedor de un año gratis de SEOBOX y de RankBOX Advanced.

A quien se le ocurrió la idea de Raiola manda y no el panda

Todo comenzó cuando Dan Romero hizo un concurso SEO hace un año en su blog Blogger3cero.com. El ganador de ese concurso David Ayala fortaleció su amistad con Dan y la idea de realizar un concurso en conjunto no se hizo esperar.

Se plantearon la posibilidad de organizar un concurso SEO a lo grande, el cual fuera abierto y podrían participar cualquier persona siempre y cuando cumpliera con unos requerimientos mínimos como estar registrados en la página y otros más.

Porque un concurso SEO

Dan Romero y David Ayala hacen este concurso principalmente para divertirse, aprender nuevas técnicas y sobre todo para hacer algo fuera de lo común. Hasta el momento el concurso ha tenido gran receptividad ya que muchos profesionales en el mundo del SEO han puesto manos a la obra para alcanzar el preciado premio.

Este concurso trae al escenario la importancia del SEO para el posicionamiento web y lo mas resaltante es que este concurso de 5000 euros es que seguramente revalorizará este sector que últimamente se ha visto deprimido por los bajos precios que cobran algunas personas para realizarlo.

Reglas de Raiola manda y no el panda

Las bases del Concurso SEO Raiola manda y no el panda deberán cumplirse al pie de la letra por parte de los participantes. A continuación se detalla cada una de las reglas a cumplir:

Keyword a posicionar

La palabra clave a posicionar es Raiola manda y no el panda la cual deberá aparecer en el primer lugar de Google al momento de finalizar el concurso. Es importante destacar que debe ser escrita textualmente sin comillas y con espacios en blanco.

Requisitos para poder participar

Estar registrado en Blogger3cero.com.

Estar registrado en en el foro Soywebmaster.

El dominio debe ser propio no se puede trabajar con dominios de terceros.

En el caso de incumplir cualquiera de los requisitos antes señalados el participante perderá la opción de recibir el premio de 5000 euros. En este caso el premio se le otorgará al siguiente participante en la lista.