PSOE vota en contra de iniciativa de Ciudadanos para apoyar el Gobierno contra el referéndum del 1-O

La proposición presentada por Ciudadanos ante el Congreso que buscaba cerrar filas en torno al Gobierno y al poder judicial en relación con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, no puede ser aprobada, ya que los diputados del PSOE, Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas votaron en contra, dejando solos con la propuesta a los diputados el PP y la formación naranja.

No obstante la iniciativa dejo en evidencia la división interna que aún persiste en el PSOE sobre la independencia catalana, a pesar de un débete interno muy intenso entre los diputados socialistas, antes de que se realizara la votación el grupo parlamentario no ha logrado mantener la disciplina del voto. Soraya Rodríguez ex portavoz socialista, junto a tres diputados de Andalucía optaron por abstenerse; cabe mencionar que los diputados andaluces aseguran que fue por error.

Un grupo de diputados socialistas, entre los que se encontraba el ex portavoz Antonio Hernando, plantearon que la posición del PSOE debería ser la abstención e intentaron negociar hasta el último momento con Margarita Robles actual portavoz del grupo; por su parte, Rodríguez que aunque la iniciativa presentada por Ciudadanos no llego en un momento oportuna en conciencia no podía rechazarla.

Por su parte Albert Rivera defendió la propuesta cuyo objetivo era que el Congreso de los Diputados expresara su respaldo al Ejecutivo al poder judicial en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña; El líder la formación naranja subrayó la importancia de lograr un amplio consenso en este tema.

José Antonio Bermúdez, diputado del PP, en nombre de su grupo, señaló que la iniciativa buscaba responder al golpe de Estado de Derecho en defensa de la democracia, negó que se estuviese aplicando un estado de excepción en Cataluña o una fuerte represión a los independentistas, como ha sido denunciado por grupos parlamentarios de oposición.