PSOE y PSC acuerdan impulsar desde septiembre reformas a la Constitución

Los líderes del PSOE Y del PSC, Pedro Sánchez y Miquel Iceta han acordado impulsar una subcomisión del órgano conveniente para iniciar labores referentes a una reforma constitucional federal y otras medidas legislativas consideradas de primer orden por los socialistas, la iniciativa que será llevada adelante luego de las vacaciones de verano, es decir, en el próximo periodo de sesiones del Congreso de los Diputados, es parte de la hoja de ruta conjunta con la que ambas organizaciones esperan solucionar el conflicto en Cataluña.

El acuerdo fue alcanzado en una reunión en la que participaron las ejecutivas de ambas formaciones celebrada en Barcelona, cuyo objetivo era lograr una oferta pública conjunta para Cataluña que permita evitar el choque de trenes del 1 de octubre, uno de los puntos más resaltantes incluidos en la propuesta de reforma a la Constitución es el reconocimiento las aspiraciones nacionales de Cataluña.

La Declaración de Barcelona, nombre con que ha sido bautizado el acuerdo por Sánchez e Iceta, detalla las medidas socialistas para enfrentar el independentismo, ambas formaciones pretenden incluir cuatro aspectos en el capítulo territorial de la reforma de la Carta Magna: el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, un acuerdo que permita mejorar la financiación autonómica, la formulación de nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren su autogobierno y la creación de un Senado federal.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha informado la fecha en se iniciará este debate, no obstante ha dicho que no hay que esperar a que pase la fecha en que tiene previsto celebrarse el referéndum anunciado por la Generalitat para iniciar las labores para mejorar el encaje de Cataluña; lo que parece indicar la posibilidad de iniciar la reforma constitucional luego si le logra el consenso con las demás formaciones.

Sánchez aspira a que los líderes de Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, se sumen a la propuesta de reformar la Carta Magna y espera que también lo haga el Partido Popular, sin embargo ha sostenido que los únicos que han presentado propuestas para solucionar la crisis con Cataluña son los socialistas.