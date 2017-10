ProfesionalHosting, la empresa andaluza que vela por tu página web

Especialistas en servidores, mantenimiento y todos los entresijos de la web; ya cuentan con clientes repartidos por todo el mundo.

Puede que seas un auténtico genio, que hayas concebido un negocio o una idea impresionante, que tengas en tus manos algo capaz de revolucionar el mercado; pero si no te haces sitio en internet, no eres absolutamente nada. Hay que admitirlo, el talento no lo es todo (aunque sí gran parte), y saber llevar tus ideas a la red de redes para hacer funcionar tu nueva empresa es vital si quieres tener un futuro prometedor por delante.

Con eso asumido, ahora toca asumir lo siguiente: no tener una buena página web tampoco ayuda. No solo por cuestiones de diseño y usabilidad de cara al usuario, sino también porque todo ha de funcionar a la perfección. No hay nada que dé peor imagen que una web caída, fuera de servicio por cuestiones técnicas, que imposibilite la correcta navegación durante horas, y a veces hasta días.

De ahí que sea tan necesario el papel de las empresas especializadas en servidores y alojamiento para portales online. Compañías de todos los puntos del planeta comenzaron hace años un tipo de negocio que a día de hoy se ha convertido en la piedra angular de la red de redes. Y es que, sin un equipo que haga de “hogar” para una página, es imposible que esta pueda existir siquiera.

A la hora de hablar de estas cosas muchos piensan en Estados Unidos, China o Japón, lugares famosos por estar a la vanguardia en nuevas tecnologías; pero también podemos irnos cerca, mucho más cerca, a la misma Andalucía, para hablar de referentes en el sector. Su nombre es ProfesionalHosting, y su labor no es otra más que garantizar a sus clientes un lugar robusto y seguro en el que alojar su web.

Su área de acción no se ciñe solo a ofrecer host, también ofrecen servicios en la nube, gestión de dominios, VPS y una total especialización en los CMS (Content Management System) más usados hoy en día, como son WordPress, Joomla o, mirando al ámbito del e-commerce, Prestashop. Un abanico lo suficientemente grande para erigirse como la apuesta predilecta de las compañías que quieren tanto un buen servicio como un buen asesoramiento.

Reúnen todas las herramientas necesarias para construir y hacer el seguimiento de cualquier web que puedas tener en mente. Puedes elegir el tipo de alojamiento que deseas, ya sea un servidor dedicado o algo en la nube; solicitar herramientas de webmaster o incluso contratar servidores preparados para la emisión de radio y vídeo (tanto a nivel amateur como profesional), y a todo eso hay que añadir una ayuda a la hora de explicar el uso de todos estos elementos que no supone un coste adicional.

Propuestas a medida para WordPress

Como en todos los sectores, esta compañía también tiene su plato estrella. En este caso, la especialidad tiene que ver con los Hosting WordPress. Los equipos de los que disponen para alojar plataformas de este tipo cuentan con configuraciones preparadas para ello y evitar todo tipo de errores. Así, el usuario puede tener la tranquilidad de instalar plugins, probar plantillas y lo que se le ocurra sin miedo a que la página caiga.

En este sentido, ofrecen cuatro planes distintos con precios mensuales bastante ajustados a la calidad del servicio:

WP inicio (3,92 €/mes): 1 solo hosting con espacio de 3GB de alojamiento en disco duro SSD, la versión 12.5 de Plesk e IP española. Sin límites de transferencia, ayuda y herramientas para la seguridad, mantenimiento y backups diarios.

WP proyecto (5,2 €/mes): hasta 5 hostings con 5GB SSD, misma versión de Plesk e IP. Transferencias ilimitadas y todas las herramientas y ayudas junto con un soporte adicional de WordPress.

WP avanzado (9,6 €/mes): reúne todos los puntos anteriores y los remata con hasta 10 hostings diferentes y un total de 10GB de disco duro SSD para poder almacenar muchos más datos sin preocuparse.

WP experto (16 €/mes): el plan más completo y especializado de la compañía. Conserva todas las bondades de los anteriores y añade la posibilidad de contar con un total de 30 hostings y 30GB SSD de almacenamiento.

Si tienes en mente abrir una página web y quieres contar con los servicios de una compañía cercana, ya conoces todo lo que hace especial a ProfesionalHosting. En la actualidad, acumulan más de 10.000 clientes repartidos por todo el globo, y desde luego no es una cifra que se consiga así como así. La calidad de sus productos y servicios, así como la continua atención y asistencia que ofrecen al usuarios rematan una oferta indispensable para todo aquel que se plantee el salto a la triple uve doble.