Un problema de defensa en el ciberespacio

Vivimos en un mundo donde Internet avanza y evoluciona muy deprisa, hasta tal punto que somos muchos los que incluso nos dedicamos a trabajar a través de él.

Claro que, al igual que la información de Internet cada vez es más amplia, los ciberataques cada vez más fuertes.

Unas de las últimas actualizaciones noticieras que han dado en ‘’El País’’ y que se han llegado a dar en éste Junio de 2017, es que en España nos encontramos con un gran problema que no nos permite defendernos. Comenzamos a tener muy poco presupuesto para conseguir poder ponerle fin o como mínimo afrontar todas las amenazas y ataques en Internet.

Un total de un 25% de usuarios han llegado a recibir ataques éste último año, algo así llega a transmitirnos Eurostat, entre otros datos.

Rusia, Estados Unidos, España y Portugal, son los países que más están siendo afectados de ciberataques. Así que, a pesar de todos los infortunios que nos acechan y aunque no se tenga un presupuesto demasiado elevado, eso no quiere decir que no hayan dado algunas mejoras en algunos Antivirus en éste último mes de Junio.

Vamos a ver qué clase de Antivirus han estado actualizando y qué mejoras nos están ofreciendo para poder protegernos.

‘’Los Mejores Antivirus de 2017’’

Panda Free Antivirus 2017 : Hace tiempo que éste Antivirus desde sus comienzos se ha llegado a dar de forma gratuita. Ésta nueva versión que se acaba de actualizar está optimizada para poder ser de lo más compatible con Windows 10.

Éste tipo de Antivirus nos da una gran protección de virus gratuita, además de protección contra PUPs. Si no sabes qué son los PUPs, te aclararé que es ”un programa no deseado”.

Así que ya sabes, ahora que ha salido ésta nueva actualización no dudes en beneficiarte de él. ¡Encima te sale absolutamente gratis!

Kaspersky Internet Security 2017 : Otro Antivirus que ha estado dando señales de vida y de mejorías a la hora de actualizarse es Kaspersky. Con él consigues una absoluta protección a tu privacidad de datos, de compras, de fotos, archivos, te todo.

También resulta ser un buen remedio que nos están dando para los ataques actuales que se puedan llegar a estar dando en el ciberespacio y mejora de manera fructífera tus datos además de la seguridad de tu banca.

Para conseguirlo, tienes la posibilidad de obtener primero la prueba gratuita, así ya luego te decides a comprarlo o no.