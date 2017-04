Prepara tu examen de inglés de Cambridge en Granada

Tener conocimientos de inglés es casi obligatorio hoy. Una buena preparación te ayudará a conseguir el certificado de Cambridge.

Los exámenes de Cambridge gozan del máximo prestigio dentro de los estudios de idiomas. Por ello, no es de extrañar que muchos quieran acceder a estos para certificar sus conocimientos de inglés y tener en su currículum un diploma tan importante. Para ello es necesario una buena preparación, ser disciplinados y conocer las formas de presentarse a estos exámenes. Una de las más interesantes, en la que nos centraremos aquí es en hacerlo a ordenador, que desde hace unos años está aceptada aunque haya alumnos que desconozcan esto.

¿Tienes poco tiempo? Haz un curso intensivo

Los cursos intensivos de B1 y B2 son una gran opción para quienes no disponen de tiempo. Si estás estudiando o trabajando, puedes aprovechar las vacaciones para preparar los exámenes en unas cuantas semanas y mejorar tu inglés a un grado significativo.

Aunque los cursos intensivos no son solo para quienes tienen poco tiempo, lo cierto es que es la mejor manera de prepararse rápidamente. Siempre y cuando se aprovechen bien las horas de estudio, porque si no, no servirá de nada.

Por ello, lo ideal es prepararse en una academia en vez de intentar hacerlo por nuestra cuenta. Es un incentivo, ya que al tener compañeros que se preparan igual que tú, siempre existe ese punto de competencia para ver quién llega mejor preparado. Una academia de inglés en Granada además te permitirá encontrar el mejor horario según tus necesidades y acceder a los exámenes.

Ventajas de hacer el examen por ordenador

Aunque hay quien prefiere seguir haciéndolo en papel, el ordenador se ha convertido en una herramienta muy útil para realizar el examen de inglés de Cambridge. Estos son algunos de los puntos a favor de decidirte por la modalidad electrónica:

– Exactamente igual que en papel

El examen de Cambridge a ordenador no es ni más fácil ni más difícil que en la modalidad física. Dura lo mismo, tiene el mismo contenido y se tienen que demostrar los mismos conocimientos. De modo que la preparación es la misma.

– Una hoja de respuestas completamente limpia

Cuando haces el examen por ordenador, no tienes que preocuparte por los tachones. No tendrás que pasar a limpio las respuestas. Lo único que tienes que hacer es repasarlas para asegurarte de que todo está bien y pasar a la siguiente. Además, puedes cambiar lo que creas necesario sin miedo a una mala apariencia de la hoja de respuestas.

Y si tienes una caligrafía complicada, con el examen a ordenador no tienes que preocuparte. Solo necesitas cuidar la ortografía. Las letras se mostrarán nítidas y entendibles siempre.

– Mejor escucha

En las pruebas de escucha, el uso de auriculares facilita la comprensión, ya que el sonido es más claro que en los exámenes en papel, que se oyen a través de unos altavoces para todo la clase y hay más posibilidades de que te pierdas algo.

– Aprovechas más el tiempo

Al no tener que pasar a limpio ni realizar un esquema de redacción para llevarlo después a una hoja, el tiempo del examen se aprovecha mejor. Esto favorece que puedas pensar más las respuestas, que no tengas que saltar de una hoja a otra o que las puedas cambiar sin problemas en cualquier momento.

– Mayor rapidez en recibir los resultados

Al ser un sistema automático que guarda las respuestas, el proceso de evaluación de los exámenes a ordenador es más rápido, lo que significa que recibirás antes tu nota. Como norma general, tendrás los resultados en tu correo electrónico en un par de semana, mientras que si alguien tiene que corregir manualmente el examen, el proceso se puede alargar mucho más.

Si quieres certificar tu inglés por Cambridge, prepárate bien y aprovecha el tiempo.