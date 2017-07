Premio nacional de Cinematografía 2017 para Antonio Banderas

El famoso Antonio Banderas ciudadano del mundo, nacido en Málaga en 1960, fue reconocido con el premio nacional de cinematografía 2017 de España por su gran trayectoria como actor, director y productor de cine, así se dio a conocer desde el ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El premio consiste en 30.000 euros que valen por 34.190 dólares. Creado para reconocer las carreras de profesionales del séptimo arte en sus variadas facetas por parte del ministerio por medio del Instituto de Cinematografía y Artes Visuales (ICAA) donde el jurado falló a favor de destacar la labor de Banderas, por abrir el camino para otros artistas españoles.

Este excelente ejemplo para los actores, actrices y directores a nivel nacional y global ha desarrollado con éxito su compromiso como actor, productor y a su vez, director, por lo que es la figura apropiada y merecedora del mencionado premio, destacaron los jurados.

Recordaron su destacada actuación como protagonista de películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988 y Two Much en 1986. Del mismo modo, el films Desesperado en 1995, otro muy famoso The Mask of Zorro en 1988 y la piel que habito en el 2011. También su participación en la saga Spy Kids.

De la misma manera, este artista muy querido a nivel internacional y en especial en España ha sido el director de dos largometrajes como lo son El camino de los ingleses en 2006 y Crazy in Alabama en 1999.

Por su trayectoria destacada ha estado nominado en tres oportunidades a los premios Globo de Oro, cinco a los premio Goya del cine español; entre muchos otros. En entrevista en ocasión del premio nacional del cine, dijo que lo mejor está por venir en su carrera y que está replanteado muchas cosas, y que se recupera de una cirugía del corazón a sus 56 años.