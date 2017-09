Premier de Reino Unido solicita a UE prórroga de dos años para el Brexit

Theresa May, primera ministra de Reino Unido, ofreció durante su estadía en Florencia el compromiso de su país de seguir contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea (UE) hasta el año 2020, a cambio de que se le conceda un periodo de transición, en el que Reino Unido se mantendrá bajo las reglas de la UE y con acceso al Mercado Único.

En un tono más conciliador, muy diferente al utilizado a principios de año en el discurso en la Lancaster House de Londres, la premier ofreció a Bruselas una nueva alianza y ha solicitado a cambio mayor creatividad y ambición a fin de superar las diferencias que mantienen actualmente bloqueadas las negociaciones del Brexit.

May confirmó que la salida de la UE se llevará a cabo en la fecha prevista, el 29 de marzo del 2019, sin embargo reiteró la propuesta de establecer un periodo transitorio de dos años, durante el cual Reino Unido contribuirá a los presupuestos y se mantendrá bajo las normas de la UE.

La primer ministra no informó a la mesa de negociaciones el monto de la contribución inglesa, que los analistas estiman en unos en 20.000 millones de euros por el periodo de dos años; aseguró que ninguno de los demás países de la unión deberá cubrir el vació que deja Reino Unido hasta esa fecha, criticó las cifras, que considera exageradas por el Brexit estimadas entre 60.000 y 100.000 millones de euros.

Aseguró May, que la salida de su país de la UE es un proceso difícil e inevitable, pero que a todos interesa que las negociaciones relacionadas con este proceso culminen con éxito; Apuntó la premier que si somos capaces de lograrlo se estará escribiendo un nuevo capítulo en la historia europea, ya que se estará ante un acuerdo que será recordado no por sus diferencias sino por la visión con que se desarrolló, concluyó May.