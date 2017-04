PP sostiene que permanencia de Pedro Antonio Sánchez en el parlamento de Murcia está garantizada

Pedro Antonio Sánchez, quien ha presentado su dimisión a la presidencia autonómica, por haber sido imputado por corrupción, podrá mantener su escaño como diputado al parlamento de la Asamblea Regional de Murcia, gracias al respaldo del PP y la renuncia de Ciudadanos a exigir su acta, Ambos partidos han informado que iniciarán una negociación para llegar a un acuerdo que permita la investidura del dirigente popular Fernando López Miras como nuevo presidente de Murcia

El Partido Popular ha asegurado que Sánchez mantendrá su escaño en el parlamento regional, luego de una conversación entre Fernando Martínez-Maíllo coordinador general de dicho partido José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, Los representantes de la tolda naranja, por su parte aseguran que el pacto firmado para la investidura de Sánchez quedó destruido, cuando se negó a abandonar la presidencia tras ser imputado por su participación en el caso Auditorio.

Por lo que estiman no poder basarse en el punto 1.1 del acuerdo, en el cual se establece la separación obligatoria de los cargos públicos y de partido a quienes sean imputados por corrupción política, hasta que el caso sea resuelto totalmente, por lo que justifican el no poder exigirlo, ya que el acuerdo no existe, porque fue dinamitado.

El PP, por su parte, quiere incluir en el nuevo pacto que aspira lograr con Ciudadanos, que los cargos públicos sólo sean abandonados una vez sean procesados y no cuando simplemente sean imputados o investigados.

Pedro Antonio Sánchez, además de su escaño en el parlamento regional, conservará también su puesto como presidente del Partido Popular en la región de Murcia, cargo que ha revalidado en el congreso regional celebrado el 18 de marzo donde obtuvo el 93,52% de los compromisarios, además si resulta absuelto por los cargos que se imputan sería rehabilitado políticamente, como contemplan las normas aprobadas en el 18 Congreso Nacional.