Portátiles Apple: Ahorra dinero reparando la placa base gracias a Electronicum

Nadie pone en duda que los portátiles de la famosa marca que lleva por logo una manzana sean de lo mejor del mercado. El problema es cuando ocurre una avería debido a un uso inadecuado o un defecto en algún componente. ¿Cuál es la mejor opción para repararlo?

La placa base de un ordenador es un componente fundamental, ya que en esta se montan todas las piezas que hacen que funcione. En ella se aloja la memoria RAM, el procesador, las tarjetas de sonido, red, gráfica y un sinfín de otros componentes, esenciales para que el equipo rinda al máximo. Cuando la placa base sufre una avería, lo normal es que el resto deje de funcionar o lo haga de forma extraña. En ese momento lo primero que se piensa es en cambiarla por una nueva, lo que en el caso de un portátil de Apple puede llegar a costar unos 600 euros. Cuando lo sabemos, nos planteamos si realmente interesa hacerlo o es mejor comprar un nuevo portátil. Pero hay una solución más económica que estas: reparar la placa base.

Reparar una placa base Apple en el servicio oficial

En vista de que nuestro portátil ha salido de las fábricas de Apple, lo normal es que vayamos a su servicio técnico para que nos atienda. El problema es que por un lado la fama de la marca y por otro las tarifas que tienen pueden hacernos pensar que no merece la pena una reparación.

Como norma general, en vez de llevar el portátil al servicio oficial es más económico acudir a un técnico de confianza, con experiencia en la reparacion de Apple. Se pueden ahorrar más de 300 euros si se hace así, ya que en lugar de cambiar la placa base completa, se hace la reparación de los circuitos que han sufrido daños, manteniendo aquellos que se encuentren en perfecto estado.

Servicio técnico especializado: la opción más económica para tu portátil Apple

En el servicio técnico, que piensa sobre todo en el usuario que trae su portátil para reparar, en lugar de quitar la placa dañada y poner una nueva buscan el motivo de la avería primero. ¿Por qué? Básicamente, porque a menudo el problema está en una resistencia, un diodo o un transistor, que se puede sustituir por otro y hacer que el portátil esté como nuevo por mucho menos dinero que cambiándolo todo.

En Electronicum, expertos en la reparación de Apple en Valencia, es como trabajan. Hacen un análisis de cada uno de los componentes que tiene la placa base y solo cambian aquellos que causan los problemas de funcionamiento. Una tarea más laboriosa que quitar y poner una placa nueva, pero mucho más económica e interesante si tienes un portátil Apple y quieres que siga funcionando.

Es evidente que hasta que no se haya terminado la reparación, no se puede saber cuál es el precio de esta. Sin embargo, la experiencia indica que se puede llegar a ahorrar la mitad de lo que vale una placa base nueva. Algo que no hay duda de que lo convierte en la mejor alternativa a comprarse un ordenador nuevo. Siempre y cuando se trabaje con un servicio técnico de calidad, claro está. De lo contrario puede que o bien la reparación no dure mucho tiempo o se estropeen nuevos componentes debido a que el arreglo no ha sido el adecuado.

Si tu portátil Apple falla o directamente no se enciende, cosa que por otro lado suele ser poco habitual, no necesitas gastarte una fortuna en la reparación. Arreglar la placa base a nivel de componentes es la alternativa más económica y eficaz que puedes encontrar.