Pasos y requisitos para alquilar furgonetas sin conductor

Si eres de las personas que necesitan alquilar una furgoneta sin conductor, antes de realizar esta operación te invito a leer el artículo. Así podrás alquilar el modelo que realmente necesitas y conocerás todos los requisitos que debes cumplir para poderla alquilar.

Hay que recordar que cada vez son más las personas que alquilan furgonetas sin conductor, con el fin de poder usarla para hacer un trasporte determinado, ya sea de mercancía o de personas. Gracias a que la demanda sigue en aumento, esto se traduce en mayores posibilidades.

¿Qué furgoneta alquilar?

Si necesitas este tipo de vehículo para trasportar mercancías de un punto a otro, lo mejor es que apuestes por una furgoneta comercial. Este tipo de furgonetas destacan por no tener ventanas en la parte lateral trasera. Estas ventanas han sido sustituidas por chapa, con el objetivo de poder llevar más cosas en su interior y conseguir que nadie sepa lo que estamos trasportando desde el exterior. Además, el interior siempre está vacío, para evitar que no haya ningún impedimento que reste capacidad de carga en la furgoneta.

En el caso de querer trasportar a personas, entonces en su interior tendrá que haber asientos y donde antes había chapa, ahora deberá haber cristales para que los pasajeros puedan ver por dónde van.

Antes de realizar el alquiler, debes asegurarte alquilar el modelo que más te interese. Puedes elegir entre una furgoneta pequeña, mediana o grande. Normalmente, cuanto más grande, mayor será el alquiler, por lo que siempre debes adquirir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades.

Y no olvides que, si solo tienes el carnet de conducir B, solo podrás llevar furgonetas que no superen los 3500 kg de peso.

Pasos para alquilar una furgoneta

Cuando ya tengas claro cuál es el fin que le vas a dar y el tipo de furgoneta que quieres alquilar, lo siguiente que deberás hacer es realizar el alquiler.

Antes de realizar el alquiler, es muy importante que te pares a pensar. Siempre debes realizar el alquiler a través de empresas serias, las cuales te den la garantía de que la furgoneta funciona correctamente. Para ello, es interesante investigar y ver las opiniones de otras personas que ya han alquilado la furgoneta.

A continuación, deberás fijarte en el precio del alquiler de la furgoneta. No todas las empresas tienen los mismos precios y las mismas condiciones. Por ejemplo, podrás alquilarla por horas, por días… dependiendo de tus necesidades deberás elegir la opción que más económica te salga. Por ejemplo, puedes alquilar aquí la furgoneta y podrás disfrutar de unas condiciones muy buenas. También tienes la opción de alquilar por kilómetros, pero es menos conveniente desde mi punto de vista.

Si tienes cualquier tipo de duda, no dudes ni un momento en consultarla con la empresa que te interese. Si tras resolver tu duda te das cuenta de que no te interesa alquilar a través de esa empresa, solo debes seguir buscando, hasta encontrar lo que estás buscando. Y una vez que hayas encontrado lo que estás buscando, asegúrate de que la furgoneta cuenta con la Itv y todos los papeles están en regla. Si usas una empresa seria, seguramente todo este perfecto y no tengas problemas.

Requisitos para alquilar una furgoneta

Para realizar el alquiler siempre deberás presentar tu Dni o el pasaporte.

Siempre debes presentar el carnet de conducir y demostrar que tienes una edad igual o superior a los 21 años. Esta es la edad mínima para poder realizar este tipo de alquileres en la gran mayoría de empresas. Aunque en ocasiones los conductores menores de 25 años cuentan con un cargo extra.

Antes de darte la furgoneta, deberás realizar el pago. Este pago se suele realizar a través de tarjeta. Ten en cuenta que el alquiler debe ir acompañado de un seguro de colisión y otro de responsabilidad civil, el cual siempre debe ir integrado en el precio final.

¿Cuánto cuesta el alquiler de una furgoneta sin conductor?

El precio final dependerá del modelo elegido y de la empresa a través de la cual alquilemos la furgoneta.

Para hacernos a la idea, una furgoneta pequeña suele tener un coste de 20 a 30 euros diarios con un kilometraje de hasta 350 km.

Si necesitas una furgoneta grande, entonces el precio puede ser de unos 60 euros diarios con unos 350 km.

Pero para conseguir siempre los mejores precios, no olvides comparar, así podrás ahorrar bastante dinero.