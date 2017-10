El Papa reiteró preocupación por situación en España

El Papa Francisco reiteró a España su posición contraria a la independencia de Cataluña y su preocupación por la situación que atraviesa en este momento en España; a su vez, se conoció que el vaticano no ha recibido petición alguna para mediación.

Luego de que el embajador español visitara a la Santa Sede donde pudo conversar con papa Francisco durante el lunes pasado, indicó que el Pontífice no recibió petición alguna de mediación en este caso y que pese a que desde el Vaticano no se ha expresado su posición con respecto a la independencia de Cataluña, la consideran inadmisible y que no han considerado la labor de mediación entre España y el Gobierno Autónomo de Cataluña, según reseñan declaraciones en medios nacionales, del nuevo embajador ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo.

Indica que no existe una consideración desde el Vaticano de establecer al menos oficialmente o por medio de la Conferencia Episcopal de España una labor mediadora en el conflicto catalán, esto luego de la conversación que el embajador tuvo con el Pontífice en la Santa Sede, cuando el diplomático expresó que pese a que no se ha pronunciado públicamente esa es la opinión del Papa Francisco y agregó que el Pontífice y la Iglesia rechaza a todas la actitudes que no respeten la legalidad constituida.

Dijo que en reunión con el Papa y con el secretario de Estado, Pietro Parolin, presentó sus credenciales como el nuevo embajador de España ante la Santa Sede y que conversó el 02 de octubre sobre el conflicto catalán como un tema inevitable y que Francisco, fue claro al respecto, dijo Bugallo.

Expresó el embajador, que como ha manifestado en otras ocasiones el Papa explicó que el vaticano no da reconocimiento a los movimientos de autodeterminación o secesionistas que no surjan como resultado de descolonización y que una cosa son los países latinoamericanos y otra es Cataluña o Escocia porque estos últimos están generando un aire de división, dijo Bugallo.