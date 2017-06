¡Nos vamos de boda!

¿Tienes una boda y no sabes qué ponerte? Te mostramos las tendencias para novias e invitadas que se llevan esta temporada.

La boda es un momento mágico e inolvidable para los novios, pero también puede serlo para los invitados. Para los que se casan significa muchos preparativos. Lugar del banquete, papeleos, invitaciones y muchos nervios. Para los invitados, la mayor preocupación es como ir vestidos. Para los hombres suele más fácil, un buen traje formal, algunas veces puede ser un frac. Pero para las mujeres se hace un poco más complicado. No querer llevar el mismo vestido que en la última boda, que colores se llevan, zapatos a juego, bolso, ¿cómo llevo el pelo, recogido o suelto? Como ves, son muchas las cosas a tener en cuenta a la hora de asistir a una boda.

Tendencias para las novias

Hoy la máxima de las novias es “antes muerta que sencilla”. Y es que quieren destacar, llamar la atención, innovar y ser muy originales, con acento en muy, el día de su boda. Todavía hay quien quiere una boda tradicional y se apunta al clásico blanco, pero muchas buscan lo que podemos etiquetar como “lo nunca visto”. Esto está bien porque hace pensar a los modistos para que saquen colecciones más explosivas.

La novia de hoy quiere ser romántica pero a la vez llevar algo que no se haya visto. La tendencia en moda de novias hoy indica que el color es lo que arrasa. Nada de blancos, colores como el rosa o el verde en un tono suave empiezan a despuntar entre las novias más atrevidas. Los zapatos para mujer de novia siguen la misma estela de los vestidos. Colores metalizados o estampados que llaman la atención bajo el traje.

Los tocados están ganando mucho terreno, tanto para novias como para invitadas, es la tendencia. Las peinetas novia que destacan sobre un bonito recogido, pueden ser el punto chic que falta para subir el look nupcial. Las novias no deben privarse de nada. Es su día y deben ir radiantes y deslumbrantes. Lo malo es que, ahora, con los toques de color de los vestidos de novia, ¿cómo se sabe que color no llevar a una boda si eres la invitada, para no eclipsar el look de la novia?

Tendencia para las invitadas

Las tendencias en vestidos para invitadas a bodas también sorprende. Esta temporada se puede dejar atrás los vestidos de siempre y apuntarse a los monos. Sin importar si es falda como si llevas pantalón, los monos son la tendencia para las invitadas más modernas y originales. Un bonito colgante, pulsera o anillo de bisuteria fina no puede faltar para completar el look.

Y si el tocado era una opción para la novia, es casi una obligación para las invitadas. Tocados grandes, pequeños, con flores, con plumas, en diademas. No importa cuál elijas, siempre que complemente tu look. Los tocados son los reyes de la fiesta y hay que llevarlos. Además son muy elegantes y espectaculares. No hay boda de famosa o casas reales donde las invitadas no las lleven. Si eres muy atrevida las pamelas, que son grandes y llamativas, pueden ser un complemento perfecto para ti. Y en cuestión de zapatos, ya no tendrás que sufrir con los tacones, porque se está imponiendo llevar zapato plano.

Las niñas también quieren ir guapas a este tipo de eventos. La moda infantil lo tiene en cuenta y crea diseños que hacen parecer princesitas a las pequeñas de la casa. Vestidos vaporosos, de colores vivos con los que ellas se sienten identificadas y algunos complementos como puede ser un cinturón, hacen que las niñas vayan vestidas como requiere la ocasión. Para ellas las coronas de flores, a modo de tocado, les sientan muy bien.