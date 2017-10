¿Necesitas una traducción? No te fíes de lo que dice Google

Aunque los traductores automáticos cada vez son más completos, hay ocasiones en las que no se puede dejar esta tarea en manos de máquinas.

Nadie pone en duda que la inteligencia artificial avanza a un ritmo imparable. Tanto que hay muchas cosas que ya dejamos en manos de las máquinas, las cuales empiezan a “pensar” por sí mismas y tomar determinadas decisiones. Sin embargo, hay tareas que no siempre puede desarrollar un robot, o al menos no a un grado de eficacia tal que pueda sustituir los conocimientos de un experto. Una de ellas son los servicios de traducción, que a menudo dejamos en manos de traductores automáticos, como el conocido Google Translate al que es seguro que alguna vez hemos recurrido. Pero que no puede sustituir a una empresa de traducciones profesional.

Qué puede ofrecer un servicio de traducción que no puede una máquina

Expertos en dar servicio de traducción en Granada y otras zonas destacan que hay una serie de elementos con los que los traductores automáticos no cuentan. Por ejemplo, el factor humano puede ser determinante a la hora de señalar si una palabra quiere decir una cosa u otra completamente diferente. Por ejemplo, aspectos como el sarcasmo o los modismos no se pueden interpretar del mismo modo de un idioma a otro, algo que los robots no son capaces de interpretar.

Algunos de los servicios que ofrece un traductor profesional son más bien básicos. Por ejemplo, una traducción literal de un escrito que se necesita interpretar del modo adecuado. Este es posiblemente el trabajo que más se pueda acercar a la labor que hace una máquina, aunque siempre habrá un elemento más especializado si lo hace una persona con conocimientos avanzados de cada idioma.

En otros casos, servicios avanzados y técnicos, como la traducción de documentos médicos o jurídicos, son imposibles de realizar con traductores automáticos. La razón es muy sencilla, puesto que los términos profesionales de este tipo de trabajos requieren una investigación muy concreta, que se interpreten adecuadamente y se trasladen a la lengua en la que se quiere traducir de tal modo que no se pierda en ningún momento la esencia del mensaje. Un robot podría llegar a hacer una traducción relativamente buena de un documento técnico, pero omitir algún detalle o añadir algo que cambie por completo el sentido de una sentencia, una receta o un diagnóstico, con los peligros que supondría esto para quienes se basan en el documento traducido.

Además, en muchos casos se requieren traductores jurados para que el documento en cuestión tenga validez legal. Algo que bajo ningún concepto se permite realizar con una máquina, por razones obvias. Si por alguna razón fuese necesario llamar al traductor para que certifique en persona que lo que hay en el documento se corresponde con el original en lengua extranjera, ¿cómo se podría hacer si hubiera sido un traductor automático el que hizo el trabajo? Por ello, incluso los propios programas de traducción avisan de que el resultado de esta tiene un margen de error y no puede utilizarse como si fuese el original. En el caso de un traductor profesional, sí que puede hacerse esto.

Servicios de interpretación

Cuando se habla de traducción, casi siempre pensamos en documentos escritos. Sin embargo, un profesional también puede traducir a alguien mientras habla en su idioma. Lo que normalmente se denomina interpretación.

Los intérpretes tienen que demostrar de forma específica que están en condiciones de traducir lo que dice cualquier persona en una lengua, algo que tiene una dificultad aún mayor que con los documentos escritos. Y es que cada persona tiene su forma de hablar, dependiendo de la zona en la que se haya criado e incluso de su nivel educativo. Solo un experto puede hacer una interpretación correcta, que normalmente se necesita a la vez que la persona está hablando, lo cual aumenta aún más la dificultad.

Además, hay otro tipo de idiomas que necesitan interpretación y que una máquina en realidad no es capaz de traducir. Los lenguajes de señas, que para algunos no son más que gestos con las manos, son idiomas tan complejos como los que se hablan. Y como tales, requieren de profesionales con conocimientos suficientes como para hacer de canal de comunicación entre quienes hablan y quienes escuchan.

¿Cuánto cuesta una traducción?

Una de las preguntas más habituales cuando se habla de traducciones es el precio que hay que pagar por estas. En realidad, el coste de contratar traductores e intérpretes no se puede fijar sin antes haber evaluado en qué consiste el trabajo, cuánto tiempo puede llevar y si se trata de algo urgente o presencial, o si en cambio se puede hacer a distancia.

También condiciona lo técnico que sea el asunto que se quiere traducir y si basta con hacerlo a un solo idioma o se necesita contar con varias lenguas diferentes.

Como norma general, se calcula por palabras siempre que sea posible. Aunque es evidente que si se trata de ayudar a alguien a declarar ante un tribunal o tratar con un organismo en una lengua que no es la suya, esto no sirve.

Por ello, lo mejor es consultar cuánto cuesta la traducción en el momento en el que haga falta.

LinguaVox, servicio profesional y certificado de traducción e interpretación

La empresa LinguaVox ofrece traducciones con doble certificación de calidad conforme a las normas ISO 9100 y 17100, lo cual es de por sí una garantía. Con más de 20 idiomas diferentes en los que puede traducir documentos, cuenta con profesionales oficiales nombrados por el Gobierno de la nación y algunas comunidades autónomas que tienen su propia lengua.

Además, también disponen de servicio de traducción técnica, con profesionales que tienen conocimientos en campos como la medicina, la farmacia o el mundo de los negocios. Un servicio que, al menos por el momento, no son capaces de ofrecer ni los traductores automáticos más sofisticados.

¿Todavía crees que es suficiente con el traductor de Google? Es cierto que e más barato, pero puede salirte mucho más caro de lo que piensas.