Multa de 1200 millones de euros para Facebook por uso indebido de datos de usuarios

Por vulnerar la normativa española en cuanto al uso de datos que se consideran especialmente protegidos sin aprobación de los usuarios, la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) sancionó a Facebook con una multa de 1.200.000 de euros.

Por usar datos sin permiso de los usuarios con fines publicitarios, la red social deberá cancelar 1.400.000 de dólares porque ha recopilado, almacenado y usado datos sin contar con el debido permiso de sus usuarios.

Esta información fue facilitada durante este lunes por la agencia agregando que la red social Facebook, ha usado datos, como los gustos personales, el sexo, las tendencias ideológicas y las creencias religiosas al ser recogidos durante la navegación de forma directa y con la interacción de sus servicios e incluso, desde páginas de terceras personas.

Estas acciones están prohibidas en la legislación española ya que se considera que Facebook no ha informado claramente a sus usuarios sobre los usos y fines que les otorgan a los datos por medio de su navegación.

Fueron categóricos al afirmar que la red de comunicación digital no obtiene un permiso de manera inequívoca, específica, ni informada de parte de los usuarios para tratar sus datos, por lo que la información que ofrece a terceros no la genera de la forma adecuada, según la Aepd.

Destacan que los datos que ha usado la red, se consideran especialmente protegidos y que se han usado con fines publicitarios sin contar con un permiso expreso de sus usuarios. Además, que no son cancelados de su red cuando ya no son útiles para el objetivo que fueron recabados y más aún que no son eliminados cuando el usuario solicita claramente que se eliminen.

En ese sentido, determinaron que cometieron una infracción que consideran grave dada la Ley de Protección de Datos de España e imponen dos multas que suman el total de 1.2 millones de euros.