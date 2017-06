Moix dimite al cargo de fiscal jefe Anticorrupción luego de conocerse su participación en una sociedad establecida en Panamá

Manuel Moix, fiscal jefe Anticorrupción, presentó su dimisión irrevocable al cargo que ha ocupado por apenas 87 días alegando motivos personales y luego del fuerte escándalo que ha causado la noticia de su participación en una sociedad establecida en Panamá desde el año 2012, en la cual también participan sus hermanos.

Cabe resaltar que el pasado mes de mayo el Congreso aprobó una moción de reprobación a varios funcionarios del Gobierno entre los que se encontraba Moix, sin embargo el Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se negó a cesarlos de sus funciones y expresó públicamente su confianza en estos funcionarios.

José Manuel Maza, fiscal general del Estado, ha sido el encargado de hacer el anuncio sobre la renuncia irrevocable del cargo de fiscal jefe Anticorrupción, en su comparecencia ante los medios Maza defendió a Moix alegando que no ha cometido ningún acto de naturaleza ilegal o de incompatibilidad con el cargo, al poseer el 25 % de las acciones de la empresa Duchesse Financial Overseas, constituida en 1998 y radicada en el paraíso fiscal de Panamá, la cual es dueña de una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba en Madrid.

Maza alegó que no existe ningún motivo para el cese de funciones del fiscal jefe Anticorrupción, quien luego de una reunión efectuada en la Fiscalía General presentó su renuncia, por lo que no le ha quedado otra opción que aceptarla, El fiscal general insistió en que la actuación de Moix ha sido correcta y ajustada a la ley, aseguró además que ser dueño de un bien no obliga a comunicarlo.

Por su parte El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, luego de estallar el escándalo por la existencia de la mencionada empresa, mostró su confianza al fiscal jefe Anticorrupción, no obstante fueron pasando las horas los miembros del Ejecutivo decidieron guardar silencio.

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, luego de conocer la dimisión de Moix, aseguró que era un hombre un hombre justo y un gran fiscal, por su parte la oposición ha dicho que la renuncia del fiscal jefe Anticorrupción ha llegado demasiado tarde.