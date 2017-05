Cómo mejorar la seguridad en las casas vacías

En ocasiones contamos con una propiedad que no habitamos, puede que se trate de una segunda vivienda o de una casa que estamos esperando vender o alquilar. El caso es más frecuente sucede cuando nos vamos de vacaciones y dejamos la casa sola. En este periodo siempre tenemos el miedo de que alguien que intuya que no estamos pueda entrar e invadir no solo nuestra propiedad, sino también nuestra intimidad.

En estos casos lo más aconsejable es seguir una serie de consejos que te pueden ayudar a mejorar la seguridad y a estar más tranquilo en tu ausencia. Gracias a un cerrajero en Valencia, hoy tenemos los consejos para irnos más confiados de vacaciones.

Desconectar la electricidad suele dar una señal a los ladrones de que no estamos en casa. Es muy frecuente que los timbres no funcionen ya que hemos desconectado todo, pero es algo que debemos evitar para mejorar la seguridad y que nadie piense que hay vía libre en la casa. Con las luces pasa igual, y es que si los ladrones ven que en tu casa hay luz habrá muchas menos posibilidades de que intenten entrar. Una buena idea es comprar un temporizador para que se encienda y se apague de vez en cuando.

Del mismo modo, también es recomendable no comunicar a mucha gente que te vas de vacaciones, es decir, evitar indicar en las redes sociales que te vas o a tus vecinos del barrio, ya que entonces, cualquiera puede saber que estarás ausente, y aprovechar para entrar en tu casa.

Mejorar las cerraduras suele ser una de las acciones más efectivas para asegurarte de que tu casa se encuentra bien protegida. La Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES) ha estimado que el 80% de las cerraduras de las viviendas de España se encuentran obsoletas, y es que, una cerradura no dura para siempre. Es necesario renovarlas, y si dispones de una de más de 25 años tendrás que hacerlo sí o sí, ya que no contará con las medidas de seguridad adecuadas.

Por otra parte, y para mantener un nivel alto de seguridad, es muy recomendable instalar un sistema que incluya alarma y cámaras de vigilancia, de modo que los ladrones se lo piensen dos veces antes de intentar entrar, y en el caso de que entren, saltará la alarma de tu vivienda.