El mejor turismo rural, en Asturias

Cada día crece la tendencia en cuanto a realizar viajes con fines más deportivos, donde puedes realizar escalada, senderismo y ciclismo mientras que al mismo tiempo puedes admirar sin problemas la belleza de la naturaleza que hay en el emplazamiento.

En España hay muchos sitios donde podrás encontrar sendas adecuadas para realizar con bicicleta o incluso andando, pero sí la idea es realizar una ruta que sea accesible para todos los miembros de la familia y que además ofrezca un entorno natural que sea espectacular, en ese caso el lugar idóneo es sin duda alguna Asturias. Si algo destaca de Asturias es su vasta y bella naturaleza, la cual parece sacada de otro país donde el verde y los árboles rodean cada rincón del lugar. Gracias al clima que hay en Asturias, más húmedo que en otros lugares de España, se desarrolla la naturaleza con mucha más fuerza y colores más vivos, dando como resultado un paisaje muy verde y precioso para realizar actividades al aire libre.

Un ejemplo muy claro de actividad para realizar en el exterior es la Senda del Oso, la cual está situada cerca de Oviedo y Gijón, más concretamente discurre por los pueblos de Proaza, Teverga, Quirós y Santo Adriano todos ellos situados en el Principado de Asturias. Esta senda, tiene una peculiaridad y es que está construida sobre las antiguas vías ferroviarias, reconvertida en la actualidad como vía verde, por lo que no hay pendientes elevadas, esto hace que sea tan atractiva la senda del oso ya que cualquiera de la familia, desde personas mayores a los más pequeños de la casa puedan realizarla sin problemas de sufrir fatigas durante el trayecto, debido a como se ha comentado que la ruta es prácticamente entera bajada y no subida. Además la Senda del Oso cuenta con rutas que van desde los 18km hasta los 48km por lo que será fácil decidir si se desea realizar una ruta más corta y leve o bien una que sea más larga, adecuándose a todas las formas físicas.

La Senda del Oso se puede recorrer en bicicleta o bien en un paseo, en el caso de querer recorrer la senda con bicicleta no tendrás problemas para hacerte con una ya que al inicio de la senda hay puestos donde podrás alquilar una bicicleta adecuada para ti con la que podrás recorrer toda la senda. Los puestos donde se alquilan las bicicletas además de éste servicio te ofrecen la posibilidad de ir a recogerte al finalizar la Senda del Oso para así evitar el trayecto de vuelta, ya que en ese caso sí que deberías sufrir de pequeñas elevaciones, por lo que el único dilema que tendrás será disfrutar de la senda tranquilamente. A lo largo de todo el recorrido de la Senda del Oso podrás parar en varios puntos donde hay merenderos, los cuales te serán de gran ayuda para tomar un descanso y reponer fuerzas con un pequeño snack o bebida, por lo que se recomienda realizar la senda con algo de comida en una mochila para poder descansar en cualquier momento y tomar algo nutritivo que de energía y fuerzas.

A parte de poder observar los maravillosos paisajes que ofrece esta senda, tales como los túneles, puentes, el desfiladero de Peñas Juntas, el desfiladero de Valdecerezales y el embalse de Valdemurio entre otros debes saber que en la senda hay una zona donde podrás conocer a los osos que dan nombre a esta senda tan espectacular, dichos osos son Paca, Tola y Furaco los cuales viven en un cercado osero el cual podrás ver desde fuera sin ningún peligro.

Si aún no te has decidido por visitar este lugar, debes saber que además de realizar la Senda del Oso, sería todo un sacrilegio que no visitaras los picos de Europa así como realizar el descenso por el Sella con canoa, lo cual es otra actividad que no requiere de mucha resistencia física, ya que puedes parar en cualquier punto del trayecto y los responsables de la tienda de alquiler de canoas te recogerán sin problemas, pero si te decides a realizar el descenso del Sella por completo debes saber que son un total de 15 kilómetros navegables, los cuales iniciarás en Arriondas, y finalizando el trayecto en Llovió.

Como puedes ver el turismo rural con un toque deportivo no tiene porque ser para nada aburrido y agotador, sólo tienes que tener claro qué tipo de actividades se adecuan más a tu resistencia para así disfrutarlas al máximo sin problemas imprevistos. A lo largo de toda España existen multitud de lugares con sendas maravillosas por visitar, en este caso, se ha mencionado la Senda del Oso situada en Asturias, y como has visto con un poco de planificación la cantidad de actividades y experiencias que puedes tener son inigualables.