Más eficacia en los gastos públicos y promover más el empleo pide Bruselas a España

La Unión Europea (UE), lamentó que no haya una estrategia precisa para mitigar los riesgos de la corrupción y pide que se aseguren inversiones sostenibles y adecuadas, España se recupera pero amerita de más cambios y medidas para evitar complacer con gasto público posibles soluciones al nivel de paro en el país.

En el marco del Semestre Europeo España como miembro de la UE, envía a finales de cada abril sus presupuestos o programas de estabilidad y plan nacional de reformas en su versión borrados, para compartir sus previsiones macroeconómicas, así como sus tareas y medidas propuestas para los próximos años fiscales y la Comisión respondió con su informe.

En cuanto a España, repite sus recomendaciones para superar sus debilidades, para lo que sugieren concretamente, terminar con la dualidad del mercado de trabajo, subir el impuesto del IVA, privatizar los entes nacionalizados y consumar la reforma de servicios profesionales; entre otras recomendaciones.

La Comisión del UE sugiere a España once áreas donde puede o debería mejorar en los próximos 18 meses y además, incluye tres recomendaciones en específico, para no redundar en las que se repiten aunque por ello no les dejan de preocupar, acotaron.

Piden en primer lugar, cumplir con la decisión sobre el proceso del gran déficit para lo que se deben reforzar medidas fiscales y de procedimientos públicos para ser más eficientes en los gastos.

En segundo lugar, fortalecer coordinaciones entre servicios sociales y regionales de empleo y empleadores para eliminar la dualidad del mercado laboral, ya que la reforma no fue suficiente para ofrecer más alternativas para promover la contratación y el empleo, mejorando la formación de los estudiantes y de los profesores.

El tercer compromiso es que España asegure una inversión sostenible y concreta en investigación y desarrollo para reforzar su gestión en todos los niveles institucionales e implementar leyes para unificar el mercado.