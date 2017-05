Marketing digital al máximo nivel

Descubre las herramientas y técnicas más efectivas para tu proyecto de la mano de MKT Marketing.

En un negocio tan importante como es el caso del marketing online, debes de ser inteligente y buscar una empresa de gran relevancia en el medio, con la suficiente experiencia previa y casos de posicionamiento contrastados que pueda ofrecerte todas y cada una de las estrategias necesarias para triunfar en el ámbito del marketing digital, y esa compañía actualmente, y por suerte para el consumidor tiene nombre y apellidos: MKT Marketing Digital, uno de los referentes en el sector. Mediante esta agencia de Marketing Digital podrás encontrar el respaldo que necesitas para tus negocios en internet, y no sólo eso: sino un trato específico y personalizado para todos y cada uno de tus proyectos, que te permitirán efectuar las técnicas necesarias para cada momento en específico atendiendo a las posibilidades de tu negocio y sobre todo el nicho de mercado al que este pertenezca, cambiando la estrategia en función del ámbito y los objetivos en el cual este necesite aumentar su presencia.

¿Por qué es tan importante el marketing online?

Internet es actualmente el medio de comunicación más importante y utilizado, con todo tipo de ámbitos aprovechables de cara a tus proyectos empresariales, y una incesante afluencia de potenciales clientes. Por tanto, iniciar un negocio en dicho medio te hará poder aspirar a la mayor “base de datos” existente en la actualidad, siendo además un sector cuya facilidad de acceso es lo que lo convierte en la plataforma ideal para gran cantidad de emprendedores en la actualidad.

Inclusive si tu negocio divaga entre internet y el medio físico, y no pertenece de forma exclusiva a la red, la realidad es que los avances que podemos ver en los tiempos actuales se focalizan y potencian el ámbito online de forma descarada, por lo que cuanto antes des el paso de promocionarte en él, antes encontrarás tu sitio y podrás evidenciar la calidad de tus productos y/o servicios en el mismo. No es casualidad que las grandes marcas del mundo estén dando el paso de expandirse a la red, y es que como ya hemos recalcado: la importancia del marketing digital en los tiempos que corren es máxima. ¿Lo mejor? es un medio aún muy “nuevo y virgen” donde no todo está descubierto, y ello te permitirá no solamente competir con dichas grandes empresas, sino crear tu propio recorrido y nombre en la red, hasta superarlas.

Ámbitos donde focalizar tus esfuerzos relacionados con el posicionamiento, y técnicas publicitarias

El objetivo es que todas las búsquedas relacionadas con tu ámbito comercial llevadas a cabo en los distintos motores de búsqueda (con Google a la cabeza), acaben llegando directamente hasta tu sitio web online, y posteriormente se conviertan en clientes potenciales, o realicen alguna compra que contribuya a tus beneficios. Para ello, hay que trabajar duro, pero se puede conseguir si utilizamos el SEO (posicionamiento web en dichos buscadores) como base principal, y lo complementamos con otras técnicas que te describiremos a continuación.

Posicionamiento online: Todas las herramientas y estrategias relacionadas con este ámbito están enfocadas en atraer el tráfico orgánico correspondiente a las keywords principales relacionadas con tu negocio a tu portal en internet, con los beneficios que ello conlleva. Evidentemente, para ello deberemos impulsar tu página a través de dichas palabras clave hasta los primeros puestos en Google, o de lo contrario el internauta (posible cliente) se perderá navegando entre los resultados y nunca llegará hasta nuestro website.

Una vez ahí, deberemos ser lo suficientemente claros y atractivos para el consumidor como para que este se quede y se informe sobre los beneficios de contactar con nuestra empresa en cuestión, minimizando el efecto rebote. Esto, se consigue mediante la optimización de la web, el SEO On page y el diseño de la misma, el cual debe de ser intuitivo y alentar a que se interactúe con ella lo máximo posible, para así acabar convirtiendo cada interacción en una compra. No solo es, por tanto, importante la captación de los clientes, sino también el trabajo posterior comprendido entre la llegada del mismo, y la conversión de este con respecto a cualesquiera de los productos y/o servicios ofertados.

Marketing de influencers: Actualmente, el contenido multimedia es uno de los más relevantes y convincentes debido a su espectacularidad visual, y lo cercano del medio. Una imagen vale más que mil palabras, y por ello plataformas como Youtube o Instagram han conseguido crear un nuevo método comercial basado en el marketing de influencers. En él, se utiliza la figura de alguien con gran repercusión en dicha plataforma, para publicitar productos o servicios de cualquier índole que puedan ser interesantes para su target de público en concreto. Por ejemplo, una tienda de ropa contrataría a una influencer de moda para firmar un contrato de colaboración y que esta publicitase en una o varias publicaciones algo en concreto correspondiente a dicha marca, y así sucesivamente.

Así, se podrá elaborar una estrategia de marketing digital basada en los perfiles sociales establecidos en los seguidores de una persona relevante en internet, las cuáles tendrán muy en cuenta la opinión de la misma, sobre todo si esta les insta a comprarlo.