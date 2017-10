Madrid mantiene por hoy sábado la prohibición de aparcar a los no residentes en el centro

Este sábado se mantendrán las restricciones de tráfico previstas en el protocolo contra la contaminación, específicamente en el Escenario 2, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, la medida implica que los coches de los no residentes no podrán aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), en horario comprendido entre las 9:00 y las 15.00 horas, solo podrán hacerlo luego del horario establecido y durante todo el domingo, ya que este día no está incluido en el protocolo.

Asimismo, como ya ocurrió este viernes, la velocidad máxima a que se podrá circular por la M – 30 y por las vías de acceso a la capital española, en ambos sentidos, es de 70 kilómetros por hora.

Las medidas referentes al tráfico automotor han sido decretadas como consecuencia de los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), aunado a las previsiones de AEMET, que continúan siendo desfavorables debido a las altas temperaturas. Lo que ha obligado a activar este viernes el Escenario 2.

No obstante voceros del Ayuntamiento informaron, que a pesar de las desfavorables previsiones meteorológicas, no se aplicará este fin de semana el Escenario 3, que implica restricciones a la circulación automotor, a fin de no entorpecer el regreso a la ciudad este domingo de quienes han decidido viajar durante el puente del 12 de octubre.

Este Escenario 3 podría aplicarse el lunes, previo aviso el domingo antes de las 12.00 horas, esto se debe a que a que se prevé continúe la estabilidad atmosférica que se ha venido presentando los últimos días; no obstante las autoridades esperan que la disminución de la circulación de coches en la capital durante el puente permita rebajar los niveles de contaminación.

Para hoy sábado se tiene previsto que el Ayuntamiento de Madrid informe las medidas que se aplicarán el domingo, en caso de mantenerse desfavorable las previsiones meteorológicas y continúen altos los niveles de contaminación.