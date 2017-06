Los servicios de reparación más solicitados por los españoles en 2017

Nadie dijo que la vida en el hogar fuera sencilla: los estudios revelan cuáles son los servicios de reparación y mantenimiento más solicitados por lo españoles este año para desvelar cuáles son los problemas más frecuentes en el seno del hogar.

Si vives en tu propia vivienda, fuera del nido de los padres, sabrás que son muchos los problemas que pueden llegar a ocurrir y que poco es el tiempo que tienes para reaccionar y tomar medidas. Y es que un problema, por muy pequeño que sea, ha de ser arreglado desde un principio para evitar otros mayores. No has de dejarlo crecer, dejándolo para más tarde porque quizá podría llegar a ser demasiado tarde. Las recientes encuestas que se llevan a cabo cada año han revelado una vez más cuál es el podio de los servicios más solicitados y sus razones. Algunos servicios de la lista no nos sorprenden, pero otros sí que lo hacen. Veamos, a continuación, cuáles son los problemas del hogar más frecuentes entre los españoles y las posibles razones y soluciones.

Los cerrajeros, los que más han crecido

Empezamos por el que más ha sorprendido este año: les sector de la cerrajería se ha colado en el podio debido al éxito de las nuevas técnicas de fabricación de cerraduras y cerrojos que han surgido este año. Resulta que las oleadas de robos que han sacudido el país entero han hecho que los cerrajeros se pongan en movimiento para encontrar nuevos mecanismos de seguridad en adecuación con su tiempo. Efectivamente, los ladrones han encontrado nuevas formas de entrar en nuestras casas y llevarse todo cuanto desean: pero eso se acabó, pues el hecho de que los cerrajeros hayan entrado en el podio de los servicios más solicitados pone de relieve el hecho de que la gente ha tomado conciencia del problema y ha optado por añadir un plus de seguridad a su hogar cambiando sus viejas cerraduras e instalando cerrojos en puertas y ventanas.

Además, estos cerrajeros ofrecen servicios mucho más adaptados a las exigencias de las nuevas generaciones; pues no hemos de engañarnos, no exigimos lo mismo ahora que hace 20 años. Ahora somos mucho más exigentes con lo que pagamos, por lo que las compañías de cerrajeros han tenido que buscar nuevas formas de trabajo que ofrezcan más ventajas, como puede ser el hecho de ofrecer un servicio 24 horas, y urgente y veloz. Esto último lo han logrado gracias al hecho de poseer profesionales repartidos por diversos puntos de una ciudad, y así poder hacer que se acerque a tu casa en cuestión de minutos si es necesario.

Los electricistas, los más veteranos en esta lista

No podemos negar el hecho de que los electricistas se ganan su lugar cada año en esta lista gracias a la labor que hacen para mantener nuestra vivienda segura gracias a un buen arreglo o mantenimiento da la red eléctrica de casa. Los electricistas siempre son necesitados, pues la gente sabe que no se la puede jugar con todo aquello que concierne la electricidad. Es muy peligroso manipular problemas relacionados con ello, por lo que preferimos contratar a un profesional, aunque el problema sea leve. Imagina tener que realizar unos cambios en tu vivienda y tener que modificar la luz en alguna habitación: es algo muy complejo y peligroso que requiere atención experta.

Los electricistas ahora poseen métodos de trabajo mucho más eficientes, pues van con sofisticados software de gestión empresarial que hacen que reciban los trabajos directamente en sus teléfonos móviles, para que puedan ir a tu casa cuando tú lo decidas, aunque ello sea urgente.

El servicio de fontanería, útil y práctico

Los fontaneros se han colado en el top de los servicios más solicitados por representar uno de los problemas más difíciles de solucionar por mano propia. Todo aquello que atañe las tuberías y cañerías del hogar es sinónimo de trabajo sucio y molesto, por lo que la gente prefiere que alguien que sepa del tema se encargue. Las comunidades de vecinos se ven muchas veces obligadas a recurrir a estos servicios para evitar problemas más importantes: pues recuerda que unas simples goteras pueden provocar filtraciones, y, éstas, problemas mucho más graves en todo el edificio.

Lo bueno, es que ahora es posible encontrar empresas que se encargan de estos tres tipos de problemas tan distintos de una forma rigurosa y dinámica. Las reparaciones del hogar pueden ser atendidas ahora con un sólo número de teléfono y facilitarte a ti la vida.

Ahora que sabes cuáles son los problema más típicos del hogar, tan solo te queda comenzar a tomar medidas de prevención.