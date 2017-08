Los plafones LED, una idea fantástica para dar un toque más elegante a tu hogar

Ya tengamos un hogar, una oficina o cualquier otra estancia a la que queramos dar un toque diferente y mucho más ecológico, los plafones LED son sin duda la alternativa en iluminación que estábamos buscando. Con múltiples modelos entre los que elegir, tendremos la posibilidad de disfrutar de un mayor brillo y luz pero con un coste muy inferior, sin por ello tener que renunciar al diseño.

Actualmente buscamos incansables nuevas alternativas que nos ayuden a disminuir el gasto eléctrico, pero eso sí, sin por ello tener que renunciar a la calidad de vida que nos ofrece una iluminación adecuada de nuestro hogar, despacho, oficina, etc. Por esa razón, los plafones LED se han convertido en una de las opciones más interesantes que podemos encontrar en el mercado a día de hoy, ya que nos ofrece una fantástica elegancia y todo ello con un consumo eléctrico mínimo.

Qué son los plafones LED

En primer lugar es importante que sepamos qué son los plafones LED, que no son ni más ni menos que un tipo de lámpara que se adapta sin problemas a prácticamente cualquier tipo de pared o de techo, de manera que podremos sustituir las viejas lámparas pero dando un toque más moderno a la vez que no perderemos la elegancia.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad existen multitud de diseños de plafones LED que no sólo nos permiten dar un toque diferente a nuestro hogar, sino que además nos van a ayudar a ahorrar una gran cantidad de dinero, ya que a partir de ahora no sólo no vamos a consumir tanta electricidad para poder iluminar, sino que además también vamos a evitar el sobrecalentamiento, teniendo una tercera ventaja también muy destacable que es el hecho de que este tipo de dispositivos tienen una larga vida útil, con lo que eso de comprar bombillas va a pasar a ser cosa del pasado.

En concreto recomendamos que echéis un vistazo a los Plafones LED en Ecoledsolar que ponen a tu disposición una fantástica versatilidad, una innegable elegancia y diseño, y una iluminación totalmente uniforme y completamente satisfactoria con el consumo más reducido del mercado.

¿Sirven para exterior o sólo para interiores?

Cabe destacar que los plafones LED no sólo sirven para interiores, sino que también se adaptan sin problemas a los exteriores. Eso sí, en esos casos es importante que nos aseguremos de que los plafones LED que vamos a comprar efectivamente se puedan instalar en el exterior, ya que deben contar con una buena resistencia catalogada como IP65, de forma que no nos tenemos que preocupar por si se mojan o porque los efectos de la climatología adversa intenten hacer mella sobre ellos.

Cabe destacar que los plafones que os hemos recomendado cuentan con una envoltura de policarbonato, gracias a lo cual se consigue la mayor uniformidad posible en la iluminación, algo que presentaba problemas cuando instalábamos los viejos plafones con las bombillas normales.

Las equivalencias en función de la potencia de los plafones LED y las lámparas convencionales

Pero no hay duda alguna de que, de la misma forma que los plafones LED son fantásticos para dar un toque elegante y diferente a nuestro hogar, también son la mejor alternativa para ahorrar una gran cantidad de dinero en consumo eléctrico, y es que estamos hablando de que, para conseguir la misma iluminación, vamos a necesitar consumir muchísima menos energía eléctrica, pudiendo disfrutar de ahorros de hasta el 90%.

Para que os hagáis una idea, los plafones LED de 12 W equivaldrían a la iluminación que conseguíamos antes con los normales de 50 W, mientras que los de 16 W son como los de 60 W, los de 18 W como los de 75 W, los de 20 W como los de 100 W, los de 24 W como los de 125 W y los de 36 W nos permiten una iluminación para la que antes precisábamos de 150 W de potencia y, por tanto, de ese consumo para lograrlo.