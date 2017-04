Los británicos no tendrán los mismos derechos luego de hacerse efectivo el Brexit

Angela Merkel, canciller de Alemania advirtió a los británicos que luego de hacerse efectiva la salida de ese país de la Unión Europea (UE) a través del Brexit no gozarán de los mismos derechos, la canciller les ha pedido además que no se engañen, Reino Unido será un país tercero y no podrá tener a disposición todos los derechos que tienen los países que conforman la UE ha sostenido Merkel durante un discurso efectuado en la cámara baja del Parlamento alemán, conocida como Bundestag.

En medio de los aplausos de los diputados asistentes a la sesión, la canciller de Alemania, ha sostenido que tiene la impresión de que algunos ciudadanos británicos guardan aún ilusiones, lo que consideró una pérdida de tiempo. Afirmó además que las obligaciones financieras de dicho país hacia la UE deberán abordarse lo más pronto posible en el marco de las negociaciones.

Merkel insistió en que se hace necesario asumir una postura comunitaria, de que un acuerdo de asociación de Gran Bretaña se puede discutir únicamente luego de acordar de manera satisfactoria los términos definitivos de su salida de la UE.

La canciller de Alemania considera que una de las principales prioridades es garantizar los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea que viven actualmente el Reino Unido, entre los cuales hay unos 100.000 ciudadanos alemanes, no obstante Merkel aseguró que aún no está en condiciones de hacer una buena oferta a los ciudadanos británicos que actualmente residen en Alemania.

Las declaración realizadas por Merkel han sido dadas antes de efectuarse la cumbre del Consejo Europeo, que tiene previsto realizarse el 29 de abril y en la cual se espera se fije la posición de los 27 países miembro de la UE con respecto a las negociaciones del Brexit con el Reino Unido. Cabe recordar que Theresa May ha logrado convocar a elecciones anticipadas, que se celebrarán el 8 de junio, para reforzar su posición de cara a las negociaciones con la UE.