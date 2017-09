Los Beneficios De La Marihuana Para Tratar Diversas Enfermedades

Descubre cómo puede ayudar la marihuana para mitigar dolores y ayudar a sobrellevar molestias y algunos problemas de salud.

Todos tenemos claro que la salud es lo primero. La medicina natural viene siendo desde hace algunos años una alternativa que muchos pacientes prioriza antes que los fármacos convencionales tratados en laboratorios. Ofrecen los mismos resultados y al ser remedios naturales nuestro metabolismo parece que no los rechaza como a otros medicamentos.

Existen gran cantidad de remedios naturales, unos más eficaces que otros, pero quizás “sorprenda” saber que uno de los que más propiedades curativas posee es la marihuana.

Hemos entrecomillado la sorpresa porque en la actualidad la marihuana goza de una mala fama debido a su ilegalidad y mal uso que algunos usuarios le dan por ser considerada droga blanda, pero la realidad es que esta hierba posee grandes beneficios que, en dosis controladas, ayuda a tratar y prevenir numerosas enfermedades, siendo incluso el único remedio efectivo para muchos pacientes que aseguran que es lo único que le funciona para mitigar sus molestias.

Entre los componentes de la marihuana, destacan dos químicos, el canabidiol y el tetrahidrocannabinol; El primero crea impacto en el cerebro sin alterar su comportamiento. Es el que genera esa sensación de alivio, relax y desinhibición. A groso modo, es el que te hace olvidarte del dolor. El tetrahidrocannabinol sin embargo posee cierto efecto calmante que ayuda a aliviar dolores. Uno complementa al otro y hacen que la sensación de dolor y malestar se reduzca en gran medida.

El consumo controlado de marihuana puede ayudar a aliviar la migraña y disminuye la presión ocular, reduciendo posibles dolores de cabeza.

También posee propiedades que ayudan a eliminar las células cancerígenas, reduciendo así la velocidad del crecimiento de tumores. Es también un remedio eficaz contra la ansiedad y reduce el dolor y la inflamación causada por la artritis. Además es de gran ayuda para enfermos que padecen de epilepsia y esclerosis múltiple, reduciendo las convulsiones tanto en número como en intensidad, incluso ayuda a tratar y frenar el avance del Alzheimer.

Con todas estas ventajas, es posible que haya despertado tu interés y quieras beneficiarte de estas propiedades, pero si te estás preguntando dónde puedes conseguirla de manera legal, lamentamos comunicarte que en nuestro país está prohibida su venta.

En otros países como Holanda ya lleva años legalizada pero en España parece encontrarse en un punto muerto. Lo que sí que puedes hacer es cultivar tú mismo tu propia planta para el consumo propio. Puedes comprar semillas de marihuana online e informarte sobre los distintos tipos de semillas que hay, pues no todas son iguales, de hecho existe una amplísima variedad proveniente de todos los rincones del mundo.

SEMILLAS REGULARES, FEMINIZADAS Y AUTOFLORECIENTES

Por lo general las semillas de marihuana se dividen en 3 categorías:

Están las semillas regulares que dan un 50% de posibilidades de que salga una planta masculina o femenina. Para su consumo es necesario que la planta sea hembra que son las que producen los cogollos, por lo que en estas semillas interviene un poco el factor suerte. Por lo general la proporción suele oscilar entre 4 y 6 hembras de cada 10 semillas regulares, pero puede variar.

Si no quieres jugártela y necesitas fiabilidad de que tu planta será hembra, están las semillas feminizadas, manipuladas para que no tengan ningún cromosoma masculino, garantizando así que tu planta dará los cogollos resinosos que no dan las plantas macho.

Por último están las semillas autoflorecientes o automáticas. Estas semillas tienen la característica de empezar a florecer automáticamente independientemente de las horas de luz recibidas. Están pensadas para gente que busca un cultivo rápido en espacios pequeños como una terraza o un balcón. Podrás encontrar semillas de marihuana autoflorecientes Kannabia además de todos los materiales que necesitas para su cultivo y cuidado y empezar tu pequeña plantación.