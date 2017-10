Todo lo que debes saber para encontrar a un buen antenista en Barcelona

Consejos sencillos para contar solo con los mejores profesionales para la instalación de antenas.

Para la comunidad de vecinos, para tu propio piso o para tu casa; si quieres ver la televisión necesitas una antena. Este componente tan necesario para el telespectador es una pieza casi obligatoria para cada hogar, y es que es imposible negarlo, todos nos sentamos alguna que otra vez frente al televisor, aunque sea para mirar un punto fijo de la pantalla entre anuncio y anuncio.

Evidentemente, montarlas es algo que muchos pueden hacer, pero para asegurarse de que la instalación es correcta, siempre es mejor contar con un profesional. Alguien con experiencia, capacitado y con la formación suficiente para saber lo que hace y evitar que luego te tengas que arrepentir por el servicio: un antenista.

Los que vivan en la Ciudad Condal saben de sobra, como la gran mayoría de mortales, que no es lo mismo el servicio de un cualquiera que el de un auténtico experto. Encontrar a un buen Antenista Barcelona no es tarea fácil, y hay que tener en cuenta una serie de aspectos importantes para distinguir a los verdaderos profesionales de los de pacotilla.

A continuación, vamos a ofrecer una serie de puntos a valorar a la hora de encontrar buenos Instaladores de antenas de TV en Barcelona. Todo lo que necesitas saber para contar con unas manos curtidas por la experiencia y una profesionalidad digna de tus necesidades.

No te dejes llevar por los precios

A todos nos gusta lo bueno, bonito y barato; pero normalmente cuando se cumple la última, las demás no. No es difícil encontrar a un antenista barato Barcelona, sin embargo, no es recomendable dejarse llevar por aquellos que ponen sobre la mesa las cifras más bajas. A veces, la calidad se tiene que pagar, y a la larga sale mucho menos barato que optar por la opción más económica a simple vista.

¿Significa esto que si encuentro algo realmente barato debo pasarlo por alto? No. Muchos expertos tratan de lanzar ofertas especiales y precios tremendamente atractivos para que los clientes no se asusten y caigan rendidos a sus encantos. En estas situaciones, conviene conocer un poco su experiencia previa, buscar opiniones de conocidos o a través de la propia red de redes para determinar si dar el paso o pasar a otro.

Con factura, por favor

Es una práctica cada vez menos común, pero sigue sucediendo. El antenista de turno te habla de presupuestos y te dice que puede hacer el trabajo sin cobrarte IVA, es decir, sin factura. Ante esta situación, lo mejor es cambiar y buscar a otro. Ya sea para antenas normales o incluso un Instalador parabólica Barcelona, todos han de estar siempre a favor de emitir una factura que registre el trabajo.

En caso de negarse, no estás ante un experto ni un especialista de verdad. Lo mejor para evitar cualquier problema a posteriori es negarse a contar con sus servicios y buscar a alguien que sí esté dispuesto de primeras a ello.

Preparación, siempre

Cuando estés en plena búsqueda de ese profesional que ha de ir al hogar a montar la antena, infórmate previamente y filtra todos los resultados en base a los realmente preparados. Busca opiniones, consulta en sus webs o entre sus datos para averiguar si se trata de alguien, o de un equipo, que haya tenido formación suficiente para llevar a cabo la instalación sin ningún bache.

Este dato, junto a una amplia experiencia en el sector, terminan de determinar todo lo que un instalador de antenas debe reunir para que no tengas problema alguno a la hora de ver las cadenas en tu televisor. Si es alguien nuevo, o que no tenga ni formación ni experiencia demostrables, te recomendamos eludirlo; aunque a veces puede darte una grata sorpresa.

Son solo 3 puntos a tener en cuenta, y en realidad no hace falta nada más. El resto es paciencia y seguir mirando hasta encontrar al experto cuya propuesta encaje con lo que necesites. Para muchos puede ser una tontería tener que valorar tanto a qué tipo de profesional contratar para el montaje de este tipo de instalación, pero a la larga es cuando se diferencia un trabajo bien hecho de uno malo.

Si no quieres tener que buscar a otro antenista y lo que deseas es empezar con buen pie, fíjate bien en todo lo que te hemos contado y que no se te olvide, seguro que tardarás poco en encontrar a un genial instalador de antenas en Barcelona y cuando pase un buen tiempo no harás más que reconfirmar haber tomado la decisión acertada. Es solo un pequeño esfuerzo y supone tantos beneficios que no hay forma de verle el lado negativo.