Las reparaciones del hogar encuentran su sitio en internet

Especialistas de varios sectores ofrecen sus servicios en la red de redes para comodidad de los usuarios.

Cuántas y cuántas veces has ido a pulsar el interruptor de la luz y la bombilla no ha encendido, cuántas has abierto un grifo y no ha salido agua, o también, cuántas has querido entrar a casa y has notado un sudor frío al ver que no llevas las llaves contigo. Estos pequeños imprevistos del hogar son algo muy común cuando vives solo, y tener la destreza suficiente como para arreglarlos por ti mismo es toda una habilidad que no está al alcance de cualquiera.

Casi todos conocemos a un amigo manitas en algo; ese al que recurres cuando tienes que arreglar algún asunto de electricidad, o el que te mira ese ordenador que está fallando. Pero tener la suerte de contar con gente que posea estos conocimientos cerca no es algo común, y mucho menos disponer de alguien así para cada tipo de reparación o problema que pueda surgir.

A consecuencia de esta necesidad, son numerosos los profesionales que han dedicado su vida a este tipo de servicios. Seguro que, cuando has bajado al portal de tu hogar, o incluso paseado por alguna calle, has visto multitud de anuncios de fontaneros que se ofrecen para reparar todo lo relacionado con tuberías, agua o grifería de tu hogar a un precio la mar de económico.

Es lógico. Estos expertos están ahí para satisfacer una necesidad vital de cualquiera que tenga un domicilio, y su labor lleva existiendo desde hace décadas. Multitud de negocios familiares se han formado en base a este tipo de actividades tan necesarias para la sociedad; pero, a pesar de tratarse de una labor con tanta antigüedad, tan establecida y tan extendida, es innegable que necesita evolucionar para seguir siendo visible.

Poco a poco lo están haciendo. Cada vez son más los que deciden ofrecer su asistencia a través de internet. A la comodidad que se daba antes gracias a la atención vía telefónica, tenemos que sumar ahora la inmediatez que nos proporciona el uso de una conexión en línea, capaz de darnos cualquier información al instante con tan solo una búsqueda. De ahí que, especialistas de cualquier índole, como electricistas por ejemplo, hayan visto un interesante filón en esto de publicitarse en la red de redes.

¿Hay diferencias entre estos que vemos en una página web con respecto a los que conocemos de toda la vida? Sí. ¿Ofrecen una calidad distinta a la hora de trabajar? No. Estos expertos tienen la ventaja de listar todos sus servicios y mostrarlos a los posibles clientes de forma directa, sin intermediarios y con tan solo visitar una página web; pero su calidad de trabajo sigue siendo la misma de siempre. La gran diferencia es que tienen un valor añadido, y es que ya no vas a tener que memorizar un teléfono o buscar propaganda, solo tienes que escribir en un buscador tu zona y el tipo de especialista que necesitas.

Imagina que estás delante de la puerta de tu casa, sin llaves, sin ninguna forma de entrar. Tienes el “comodín de internet” para buscar cerrajeros con tu teléfono móvil, contactar y tener a uno mirando tu puerta en menos de media hora. Y encima a buen precio.

Nuestra forma de acceder a la información ha evolucionado de forma bestial en los últimos cinco años, y los servicios de reparaciones urgentes, como todo lo demás, se han tenido que adaptar a este gran cambio que todos estamos sufriendo. Ya no basta con poner un número en un listín telefónico o un cartelito en una calle; ahora hay que saber captar a la audiencia que frecuenta internet para ofrecer soluciones a sus problemas del día a día.

Todo esto no hace más que beneficiarnos. Ahora tienes la certeza de saber que, como el culmen de la comodidad, si te ves en cualquier aprieto doméstico, solo vas a tener que coger tu teléfono móvil, abrir su navegador y buscar el tipo de servicio que necesitas. ¿Se te ha roto un grifo?, buscas a un fontanero en tu localidad. ¿Necesitas cambiar parte de la instalación eléctrica?, otra búsqueda. Además, con la total garantía de recibir a alguien en quien confiar, tan capaz como el que más y a un precio más que interesante.

¿Qué será lo próximo? Es una pregunta difícil de determinar. Lo que está claro es que con cada novedad surge otra necesidad, y con cada necesidad otra forma de satisfacerla. El salto del boca a boca al teléfono fue una prueba, el salto a internet está siendo otra y el próximo que demos también lo veremos reflejado en cosas tan comunes como las reparaciones del hogar. Ahora, solo nos falta por saber cómo y cuándo, pero ten por seguro que ocurrirá.